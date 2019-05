Nicchi | “Quando avremo la sala Var | gli arbitri parleranno”

ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2019) Gliparleranno al termine delle partite, ma solo quando ci sarà a disposizione laVar. Parola di Marcello. Il presidente dell’Associazione italianalo ha annunciato alla cerimonia di consegna del Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’, organizzato dall’Us Acli presso il Coni. A riportarlo è Calcio Finanza. “LaVar sarà qualcosa di unico al mondo, ci sarà una grande visibilità per glima di tutto il calcio italiano. Corriamo per arrivare primi, non secondi”.si è detto soddisfatto di come è andata la stagione arbitrale, anche se preferisce aspettare ancora una settimana per fare un vero e proprio bilancio: “Siamo comunque particolarmente soddisfatti. I ragazzi sono tutti preparati e orientati verso questo obiettivo. Credo si possa trarre un bilancio positivo e la Federazione può contare su di noi” L'articolo: ...

