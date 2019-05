A 6 mesi la piccola Skylah sopravvive 3 giorni accanto ai cadaveri dei genitori morti per overdose

(Di lunedì 27 maggio 2019) La bimba è stata ricoverata in ospedale disidrata, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. È sopravvissuta per 3ai corpi senza vita dei suoia causa di una sospetta overdose. Versa ancora in gravi condizioni la, neonata di 6, che la polizia del Michigan, negli Stati Uniti, ha trovato lo scorso venerdì 25 maggio in un motel di Whitehall completamente disidrata. Vicino a lei, idella mamma, Jessica Bramer, 26 anni, di Grand Rapids, e del papà Christian Reed, 28 anni, di Marne, che analisi approfondite hanno confermato essere deceduti almeno 3prima la tragica scoperta. Nella stanza dove si era rifugiata la famiglia sono stati rinvenuti anche attrezzi per la droga. E anche se i risultati tossicologici arriveranno tra poco meno di un mese, per gli inquirenti la pista da privilegiare sarebbe proprio quella del decesso per uso eccessivo di sostanze stupefacenti.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...