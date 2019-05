Android 9 Pie è appena approdato su Xiaomi Redmi 6 e 6A e HTC U11

Android 9 Pie per tutti : questi smartphone Samsung e ASUS stanno per averlo : Samsung Galaxy A8s riceve Android 9 Pie con la One UI, il 3 giugno tocca a Galaxy M10, M20 e M30, mentre ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Selfie hanno ottenuto la prima Beta. L'articolo Android 9 Pie per tutti: questi smartphone Samsung e ASUS stanno per averlo proviene da TuttoAndroid.

Il momento è finalmente giunto : OnePlus 3 e OnePlus 3 ricevono Android 9 Pie stabile : OnePlus 3 e OnePlus 3T iniziano a ricevere Android 9 Pie e OxygenOS 9.0.2 in versione stabile con tante novità: il rollout è partito e raggiungerà tutti gli smartphone nel giro di qualche giorno.

Il caso Huawei – Android - spiegato : Perché Google ha sospeso la licenza, che cosa rischia l'azienda cinese, che c'entra Trump e cosa cambia per gli smartphone che abbiamo in tasca

La Modalità Zen e il Registratore Schermo di OnePlus 7 Pro arrivano sugli altri smartphone OnePlus con Android 9 Pie : Grazie ad XDA è possibile installare la Modalità Zen e il Registratore Schermo di OnePlus 7 Pro anche sugli altri smartphone del produttore.

Minecraft compie 10 anni e annuncia Earth : la versione in realtà aumentata per iOS e Android : Per celebrare il decimo anniversario della sua nascita, Minecraft ha svelato il nuovo gioco mobile in realtà aumentata Minecraft Earth, per iOS e Android. Dal 2009 Minecraft continua a crescere: con quasi 130 milioni di ore di Code session completate e 176 milioni di copie della versione base del gioco in tutto il mondo, è diventato il videogioco più venduto di sempre (battuto il Tetris, fermo a quota 170 milioni). Ma ora era il ...

ASUS ZenFone 4 Max (ZC554KL) riceve una beta AOSP con Android 9 Pie : I possessori di ASUS ZenFone 4 Max non saranno troppo contenti del trattamento sugli aggiornamenti software ricevuto dall'azienda taiwanese

Samsung Galaxy S7 - Galaxy A5 (2017) e Galaxy A8 (2018) ricevono le patch di maggio - Galaxy Tab S4 Android 9.0 Pie : Samsung Galaxy S7, Galaxy A5 (2017) e Galaxy A8 (2018) ricevono le patch di maggio, Galaxy Tab S4 invece l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie

Xiaomi Mi MIX 2 riceve Android 9 Pie con MIUI 10 9.5.9 a partire dalla Cina : La versione 9.5.9 di MIUI 10 per Xiaomi Mi MIX 2 destinata al mercato cinese porta in dote l'atteso aggiornamento ad Android 9 Pie.

Ecco quando HTC U11 - U11 Plus e U12 Plus riceveranno Android 9 Pie : HTC ha aggiornato i propri clienti con una timeline per l'aggiornamento ad Android 9 Pie, delineando le tempistiche necessarie affinché i dispositivi HTC U11, U11 Plus e U12 Plus riceveranno l'ultima versione stabile di Android. HTC U11 dovrHTC U11 dovrebbe ottenere l'update a partire dalla fine di maggio, mentre HTC U11 Plus verso la fine di giugno. Per quanto riguarda il più recente HTC U12 Plus, l'aggiornamento ad Android 9 Pie dovrebbe ...

Realme svela gli smartphone che presto riceveranno l'aggiornamento ad Android Pie in beta : Realme svela gli smartphone che entro il prossimo mese riceveranno l'aggiornamento ad Android Pie in beta. Siete pronti ad aggiornare i vostri dispositivi?

HONOR cerca beta tester in India per l'aggiornamento di HONOR 7X a EMUI 9 e Android 9 Pie : HONOR 7X è uno smartphone economico che presto potrebbe ricevere il suo secondo importante aggiornamento dopo quello ad Android Oreo

Distribuzioni Android : Android Pie meglio di Oreo : Anche se vi possono sembrare percentuali particolarmente ridotte, è da tenere conto che ci sono 2,5 miliardi di dispositivi Android nel mondo e anche solo un 1% rappresenta 25 milioni di dispositivi.

Android 9 Pie e Google Pixel 3 ricevono un'ottima valutazione da Gartner in merito alla sicurezza : Un report pubblicato da Gartner conferma che Android 9 Pie e Google Pixel 3 sono dispositivi molto sicuri, grazie alle soluzioni hardware e software.

Android 9 Pie in grande spolvero nel nuovo rapporto sulla distribuzione di Android di maggio 2019 : Ritornano i dati sulla distribuzione di Android dopo mesi di assenza. maggio 2019 segna un grande passo in avanti per Android 9 Pie che ora supera quota 10% sul totale, ma a guidare la classifica resta sempre Android 6.0 Marshmallow.