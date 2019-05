Le quote degli 8 papabili prossimi allenatori della Juventus secondo Bwin

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) A due giornate dalla fine del nostro campionato, già aggiudicato alla Vecchia Signora, la dirigenzaha deciso di chiudere il ciclo calcistico di Max Allegri dopo 5 anni ed 11 trofei conquistati. La decisione è stata sofferta per entrambe le parti visto l'affetto e la stima instaurata in questo percorso assieme ed anche molti giocatori hanno dimostrato attaccamento all'oramai ex Allenatore bianconero in svariati modi.panchina juventina, però, si sa chi ha lasciato ma non si sa, ad oggi 26 maggio, chi arriverà. Di seguito ledel prossimo allenatore bianconero

reportrai3 : Secondo la legge il consorzio non può controllare se stesso, ma le quote dell'ente certificatore sono in mano ai co… - fabiussssss1 : @soniabetz1 @fabio_tiberia @matteosalvinimi Senti. Potrei farti@un elenco . Dalle quote latte, alla@distribuzione d… - Laural21562870 : RT @reportrai3: Secondo la legge il consorzio non può controllare se stesso, ma le quote dell'ente certificatore sono in mano ai controllat… -