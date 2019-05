Cecchinato-Mahut | Roland Garros 2019 | programma | orari e tv

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL MATCH TRA MARCOE NICOLA(INIZIO ALLE ORE 12.30 CIRCA) Marcotornata dopo la magia del 2018 al. Il tennista siciliano, reduce dalla stagione più bella della sua vita suggellata dalle semifinali raggiunte nello Slam parigini battendo nei quarti di finale l’attuale n.1 del mondo Novak Djokovic, ci riprova e inizierà quest’oggi nel secondo match sul Simonne Mathieu Court contro il padrone di casa Nicolas. Un incontro, sulla carta, alla portata del nostro portacolori che però, in questo, ad eccezione del torneo di Buenos Aires, non ha mai espresso quel tennis che gli aveva permesso di far sognare l’Italia intera l’anno scorso. Si spera che Marco sappia ritrovarsi ed esprimersi al 100% contro un avversario che, nell’unico precedente, lo ha sconfitto tre anni fa nel ...

