Call of Duty | Modern Warfare si inspirerà al livello No Russian di MW2

(Di domenica 26 maggio 2019) Come riportato sulle nostre pagine, di recente alcuni report hanno svelato che il prossimoofnon si chiamerà4, ma semplicemente.Un articolo di Kotaku ha svelato ulteriori dettagli sul titolo, definendolo come un "soft reboot" diof4:. Stando alle informazioni condivise da Jason Schreier, inoltre la campagna si ispira alla famosa e controversa missione di "No" di2.Per chi non avesse mai giocato lo sparatutto di Infinity Ward classe 2009 (occhio spoiler in arrivo!), in questoi giocatori nei panni di Joseph Allen, un agente della CIA sotto copertura, partecipano a un massacro di civili in un aereoporto di Mosca per ottenere la fiducia di un gruppo di terroristi Russo. I giocatori possono saltare ilcompletamente o decidere di non uccidere nessun civile direttamente, ma ciò non ha ...

