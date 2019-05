Amici18 | Francesco Totti riprende in diretta Ilary Blasi | ' Deficiente'

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) Sabato 25 maggio è andata in onda su Canale 5 la finale del talent condotto da Maria De Filippi, Amici. Per la puntata di chiusura non sono mancati dei momenti emozionanti, come quello dedicato alla premiazione del cantante lirico Alberto Urso. D'altro canto non sono mancati dei simpatici siparietti. Durante lahanno assistito alla gara 5 volti noti del colosso di Cologno Monzese, in veste di giudici speciali: Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi, Loredana Bertè, Silvia Toffanin e. Quest'ultima, in particolare, si è resa protagonista di una simpatica scenetta con il maritoriceve un messaggio inNel corso delle esibizioni dedicate agli allievi di ballo,e le sue colleghe si sono scatenate. La conduttrice romana, in particolare, ha fatto tantissimi complimenti soprattutto alle performance di Rafael Quenedit: "Bellissimo, ...

