Yasuke | lo schiavo che diventò il primo samurai nero

(Di sabato 25 maggio 2019) «Il suo nome era. La sua altezza era di un metro e 88 centimetri. Erae la sua pelle era come il carbone». Così Matsudaira Ietada,al servizio del feudatario giapponese Oda Nobunaga, descriveva sul suo diario l’incontro con, ila mettere piede su suolo giapponese, arrivato comecon un nome diverso ma destinato a diventare ildi origine straniera nella storia del Giappone, prima ancora di William Adams. La storia di, che al cinema sarà interpretato dallo stesso Chadwick Boseman di Black Panther, è documentata in diverse fonti ufficiali, tra i quali la Histoire Ecclesiastique Des Isles Et Royaumes Du Japon, scritta dal gesuita François Solier. Sebbene esistano tesi secondo cui sarebbe stato etiope, angolano o addirittura congolese, è Solier stesso a far risalire le origini dia Ilha de Moçambique, isola nel ...