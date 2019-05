Wolfenstein | Youngblood ci presenta i gemelli Blazkowicz in un nuovo trailer

Il level design di Wolfenstein : Youngblood avrà molti punti in comune con i giochi della serie Dishonored : Wolfenstein: Youngblood arriverà quest'estate, a luglio, uno strano periodo per il lancio di giochi tripla A, ma questo è ben lungi dall'essere l'unico aspetto distintivo di questo progetto.Per esempio, è la prima volta che nella serie reboot di Wolfenstein MachineGames viene raggiunto per lo sviluppo da un'altro team interno di Bethesda, Arkane, noto per l'acclamata serie Dishonored.È molto probabilmente per questo motivo che il produttore ...

Niente cartuccia per l'edizione fisica della versione Switch di Wolfenstein Youngblood : La versione Nintendo Switch di Wolfenstein Youngblood sarà venduta senza cartuccia di gioco, riporta Nintendoeverything.La conferma arriva direttamente da Bethesda, innescando una certa delusione da parte dei collezionisti più accaniti. All'interno della confezione di gioco sarà dunque fornito un codice digitale per il download, Niente classica cartuccia da inserire nella console.Questo è solamente l'ultimo esempio di un mercato sempre più ...

Confermate le microtransazioni in Wolfenstein Youngblood : MachineGames e Bethesda hanno svelato la data di uscita di Wolfenstein Youngblood durante l'ultimo PAX East, oggi tramite un'aggiornamento della sezione FAQ del gioco, sappiamo che il titolo supporterà le microtransazioni ma non saranno presenti le tanto odiate loot box.Come possiamo leggere sul sito ufficiale di Bethesda, il gioco presenterà microtransazioni, ma solo per quanto riguarda oggetti cosmetici:"Saranno presenti microtransazioni? Si ...

La versione Nintendo Switch di Wolfenstein : Youngblood è stata affidata a Panic Button : Nella giornata di ieri Bethesda ha annunciato che Wolfenstein: Youngblood sarà disponibile nel mese di luglio anche su Nintendo Switch, confermando la volontà di supportare degnamente l'ibrida di casa Nintendo.Come riporta Gamingbolt, lo sviluppo di Wolfenstein: Youngblood è stato affidato ai custodi della serie, ovvero MachineGames più Arkane Studios come supporto. Tuttavia Bethesda ha confermato che è stato Panic Button ad avere l'onore di ...

Wolfenstein : Cyberpilot e Youngblood usciranno lo stesso giorno : Sembra proprio che il 26 luglio sarà un brutto giorno per i nazisti della Parigi occupata, perché Wolfenstein: Cyberpilot uscirà lo stesso giorno dello spin-off Wolfenstein: Youngblood, stando a quanto comparso sulla lista dei pre-order di PlayStation Store.Come segnala Pushsquare, questa esperienza è piuttosto diversa dall'avventura che vede protagoniste le figlie gemelle di Blazkowicz, essendo Cyberpilot un gioco pensato per la VR (PS VR e ...

Disponibili data di pubblicazione e nuovo trailer di gameplay per Wolfenstein : Youngblood : MachineGames ed Arkane Studios, pubblicheranno Wolfenstein: Youngblood, il primo gioco cooperativo moderno della serie, il 26 luglio 2019 per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Wolfenstein: Youngblood ti catapulterà (insieme a un amico!) nella Parigi degli anni '80 per affrontare la macchina da guerra del Reich nei panni di una delle due figlie gemelle di B.J. Blazkowicz: Jess e Soph. Terrorizza gli impettiti oppressori insieme a un amico, ...

Wolfenstein Youngblood : Gameplay Trailer e data di uscita : Come disse un uomo saggio: “Si possono fare un sacco di cose con un’ascia e un nazista”. Ora immagina cosa potreste fare tu e un amico con DUE asce… Fortunatamente, non dovrai immaginarlo ancora a lungo. MachineGames, in collaborazione con Arkane Studios, pubblicherà Wolfenstein: Youngblood, il primo gioco cooperativo moderno della serie, il 26 luglio 2019 per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo ...

Novità in arrivo per Wolfenstein : Youngblood? Pubblicato un misterioso teaser con il volto di BJ Blazkowicz : In seguito all'eccellente Wolfenstein: The New Colossus, la serie è ora pronta per il prossimo capitolo con Wolfenstein: Youngblood. Anche se il gioco non ha una data esatta di uscita, un nuovo teaser di Bethesda potrebbe significare che presto potremmo ottenere più dettagli sul titolo.Come segnala Dualshockers, sulla sua pagina Twitter ufficiale Bethesda ha condiviso un teaser apparentemente legato a Wolfenstein: Youngblood, con il post che ...