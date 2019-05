Siviglia | è corsa a 3 per la panchina | scartato Di Francesco DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) Eusebio Dinon siederà la prossima stagione sulladel. La stampa spagnola ipotizza unaa tre: Julen Lopetegui, attualmente libero dopo l’esonero al Real Madrid, Rudi Garcia, che ha già annunciato l’addio al Marsiglia, e José Bordalas, sotto contratto col Getafe. Ilavrebbe avviato i contatti con tutti e tre e nei prossimi giorni Monchi deciderà su chi puntare per il dopo Caparros, che ha lasciato per problemi di salute. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articolo, èa 3 per laDiCalcioWeb.