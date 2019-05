OMICIDIO VANNINI | SENTITO IL BRIGADIERE AMADORI Poi toccherà a Vannicola

OMICIDIO Marco Vannini/ Convocato il testimone Davide Vannicola : possibile svolta : Omicidio Marco Vannini, la procura ha Convocato il testimone Davide Vannicola, che ha parlato tempo fa con la trasmissione Le Iene

OMICIDIO VANNINI - Roberta Petrelluzzi risponde alle polemiche : “Sono indignata - siamo abituati a tifare senza capire” : “Credo che ormai non siamo più abituati al cercare il perché, ma siamo abituati a tifare. O fai parte della curva sud, o fai parte della curva nord”. Così Roberta Petrelluzzi, la conduttrice di “Un giorno in Pretura” risponde alle polemiche che si sono scatenate dopo la messa in onda della puntata dedicata al caso dell’Omicidio di Marco Vannini. Ospite di Massimo Gramellini a “Le parole della settimana“, ...

OMICIDIO VANNINI - testimonianza choc : 'Ciontoli disse 'hanno fatto un guaio'' : 'Una chiave di volta' . Così la Iena Giulio Golia definisce all'Adnkronos la nuova testimonianza al centro del servizio sul caso Marco Vannini che andrà in onda a Le Iene , nella puntata di stasera ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - ministro Trenta su OMICIDIO VANNINI : “Chiunque sa qualcosa parli - sarà tutelato dal ministero” : “Come rappresentante delle istituzioni, mi sento di dire che bisogna andare più a fondo e che le istituzioni hanno bisogno di qualcuno che dica qualcosa in più”. Questo l’appello lanciato da Elisabetta Trenta, ministro della Difesa, durante la registrazione di “Accordi e Disaccordi”, il talk tv condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove in onda stasera alle 22.45, sull’omicidio di Marco Vannini, il ...

OMICIDIO VANNINI - la famiglia Ciontoli ricorre in Cassazione : Il reato passa da Omicidio volontario a colposo, ma la pena viene ancora considerata eccessiva. Salvini: richiesta vergognosa

OMICIDIO VANNINI - Antonio Ciontoli ricorre in Cassazione per chiedere esclusione aggravante colpa cosciente : Il processo per l’Omicidio di Marco Vannini, che nei giorni scorsi ha continuato a far discutere, approda in Cassazione. La difesa dei Ciontoli ha presentato ricorso alla Suprema corte. Il taglio netto della pena in primo grado, da 14 a 5 anni, non è bastato ad Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina accusato dell’Omicidio del ventenne. Con lui a fare ricorso anche la moglie, Maria Pezzillo, e i figli Antonio e Martina, che hanno ...

OMICIDIO VANNINI - Ciontoli ricorrono : 18.35 La famiglia Ciontoli ricorre in Cassazione dopo la condanna in appello per l'Omicidio del 19enne Marco Vannini. Il capofamiglia Antonio Ciontoli, condannato in primo grado a 14 anni per Omicidio volontario, in appello si è visto ridurre la condanna a 5 anni per Omicidio colposo. La moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina, fidanzata della vittima, sono stati tutti condannati e 3 anni. La difesa punta a esclusione ...

La famiglia Ciontoli ricorre in Cassazione : troppo dure le condanne per l'OMICIDIO di Marco Vannini : La famiglia Ciontoli ha annunciato il ricorso in Cassazione per le condanne in appello per l'omicidio di Marco Vannini. Nel secondo grado di giudizio il padre Antonio Ciontoli è stato condannato a 5 anni per omicidio colposo, mentre la moglie Maria Pezzillo e i figli, Federico e Martina, condannati tutti e tre a tre anni. Soprattutto la condanna a 5 anni di Antonio Ciontoli aveva sollevato molte polemiche: in primo grado era stato ...

Un giorno in Pretura - bufera dopo la puntata sull'OMICIDIO VANNINI : 'Hanno difeso i Ciontoli' : bufera su Un giorno in Pretura: la puntata di ieri sull'omicidio di ha infiammato la polemica sul web perchè la conduttrice, Roberta Petrelluzzi, si sarebbe 'schierata' troppo a favore della famiglia ...