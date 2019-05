Oltre 3 500 giochi per Project xCloud al lancio

eurogamer

(Di sabato 25 maggio 2019)è l'attesa piattaforma di gaming in streaming di Microsoft, e mentre attendiamo il, atteso entro il 2019, il vice presidente al cloud gaming della società ha rivelato qualche interessante dato suiche saranno disponibili al.in particolare Kareem Choudhry ha dichiarato che fin dal giorno diper la piattaforma ci saranno3.00per Xbox, Xbox 360 e Xbox One, il tutto senza alcun cambiamento o modifica richiesta agli sviluppatori, i quali a detta di Choudhry potranno in questo modo sensibilmente aumentare il numero di giocatori per il loro titoli senza alcun sviluppo aggiuntivo, senza mettere mano al codice e senza aggiornamenti separati."Quando un giocatore aggiornerà la versione Xbox One del suo gioco, questi aggiornamenti saranno direttamente disponibili anche per la versionedel titolo senza alcun lavoro aggiuntivo" ...

