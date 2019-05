Oates e la tragedia che sempre ci apparterrà

ilfoglio

(Di sabato 25 maggio 2019) “L’arte dellascaturisce dalla crepa che divide l’io dalla comunità, da un senso di isolamento. Alla sua base c’è la paura”. Nel 1972 l’allora trentaquattrenne Joyce Carolpubblicava per la prima volta “The Edge of Impossibility: Tragic Forms in Literature” (apparso oggi per la prim

LettoRilettoRec : RT @GiuliaCiarapix: Oggi su @ilfoglio_it scrivo di Joyce Carol Oates e del suo “Ai limiti dell'impossibile. Forme tragiche in letteratura”… - danisetta : RT @GiuliaCiarapix: Oggi su @ilfoglio_it scrivo di Joyce Carol Oates e del suo “Ai limiti dell'impossibile. Forme tragiche in letteratura”… - Matteo__BG : RT @GiuliaCiarapix: Oggi su @ilfoglio_it scrivo di Joyce Carol Oates e del suo “Ai limiti dell'impossibile. Forme tragiche in letteratura”… -