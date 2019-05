Ma nell' Ia intelligenza animale il corvo imperiale è un geniaccio

Tumore al polmone : l’intelligenza artificiale di Google batte il medico nella diagnosi : Intelligenza artificiale ‘targata’ Google Health batte radiologi esperti nella diagnosi precoce del Tumore ai polmoni. Un nuovo sistema di intelligenza artificiale in grado di rilevare piccoli noduli polmonari maligni dalle tomografie computerizzate al torace, “con prestazioni analoghe o superiori a quelle di radiologi esperti“, è descritto dal team di ricercatori del Google Health Research di Mountain View e della ...

Ricerca : l’intelligenza artificiale “svela” la depressione nelle parole dei bimbi : Intelligenza artificiale in aiuto di psichiatri e psicologi, per ‘svelare’ segni di depressione nei bimbi. Un algoritmo si è rivelato in grado di rilevare i segnali di ansia e depressione nei discorsi dei bambini, aprendo così la strada a una nuova tecnica facile e veloce per diagnosticare condizioni difficili da individuare e spesso trascurate nei giovanissimi pazienti. E’ quanto emerge da una Ricerca pubblicata sul ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè a Gennaro : "Giorgio? Confido nella sua intelligenza - se mi tradisse non sarebbe il ragazzo per me" : Francesca De Andrè, oggi pomeriggio, si è confidata, a lungo, con Gennaro Lillio sulla sua relazione con Giorgio, ufficializzata, qualche mese fa, a 'Pomeriggio 5':prosegui la letturaGrande Fratello 16, Francesca De Andrè a Gennaro: "Giorgio? Confido nella sua intelligenza, se mi tradisse non sarebbe il ragazzo per me" pubblicato su Gossipblog.it 03 maggio 2019 15:55.

Recensione Zero Smart Video Doorbell - il video campanello con intelligenza artificiale : Abbiamo testato il nuovo video campanello Xiaomi Zero Smart video Doorbell, con riconoscimento del volto e visione notturna. L'articolo Recensione Zero Smart video Doorbell, il video campanello con intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

L'intelligenza artificiale entra nella pubblicità : "Lo storytelling è tutto ciò che riguarda il racconto di storie ed è importante in molti settori diversi dalla pubblicità, come la politica e il giornalismo. La novità è nel fatto che L'intelligenza ...

L'intelligenza artificiale entra nella pubblicità - DIRETTA DALLE 14 - 30 : Dopo il giornalismo, L'intelligenza artificiale si prepara a entrare nella pubblicità, confezionando gli slogan più persuasivi attingendo da gigantesche banche dati; intanto studia per scrivere ...

“Intelligenza artificiale - opportunità e rischi” : un workshop sugli impatti presenti e futuri nella nostra società : L’intelligenza artificiale, IA, è tra noi e le sue applicazioni interessano tantissimi ambiti, anche molto distanti tra loro. Quali saranno gli impatti di questa tecnologia? Riusciremo a sfruttarla a nostro vantaggio o finiremo per subirla? Se ne parlerà mercoledì 17 aprile, dalle 14.30, nella sede del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova (via Francesco Vivaldi 5) nell’ambito di un workshop organizzato da Impactscool, realtà che si ...

L'intelligenza artificiale entra nella pubblicità : Dopo il giornalismo, l intelligenza artificiale si prepara a entrare nella pubblicit , confezionando gli slogan pi persuasivi attingendo da gigantesche banche dati; intanto studia per scrivere ...

Intelligenza artificiale - le nuove linee guida Ue : controllo umano e fiducia nelle tecnologie : I principi: trasparenza e controllo algoritmi. Rispetto del Gdpr. Il documento steso con la consulenza di 500 esperti di vari settori. Dopo una fase pilota, prevista una revisione nel 2020