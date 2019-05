Guida RAGE 2 | come ottenere la potente arma di DOOM BFG 9000

optimaitalia

(Di sabato 25 maggio 2019) Finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC,2 si presentaun discreto shooter a mondo aperto, nato per altro dalla collaborazione tra id Software e Avalanche Studios. La prima ha forgiato le eccellenti meccaniche sparatutto della produzione Bethesda Softworks, mentre gli altri si sono occupati di confezionare un'ambientazione viva e pulsante, dai colori vivaci e popolata da personaggi sopra le righe. Non a caso, nella nostra recensione, ne abbiamo apprezzato ben più di un aspetto, nonostante il nuovo FPS del colosso del Maryland sia tutt'altro che un videogame perfetto.accade in altri titoli dello stesso publisher americano, anche l'esperienza di2 è arricchita da numerosi segreti ed easter egg, senza dimenticare la presenza di alcuni cheat per modificare vari aspetti della vostra partita. Oggi, in particolare, voglio focalizzarmi su un'riservata ...

GamingTubeita : Avete già sconfitto lo Sterminatore con la Phoenix? GUIDA #Rage 2 - Sterminato - Come uccidere uno ... -… - infoitscienza : RAGE 2: guida ai trucchi del gioco, ecco dove trovarli e attivarli - PS3zone_IT : E' disponibile da oggi la nostra guida trofei dedicata a RAGE 2! -