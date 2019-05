Aborto | le minacce al diritto delle donne in Italia e nel mondo

vanityfair

(Di sabato 25 maggio 2019) L’ultima è stata la Louisiana. Il Senato dello stato americano ha approvato un emendamento che rende l’incostituzionale, lenon hannoall’interruzione di gravidanza. L’emendamento deve passare alla Camera ed essere sottoposto a referendum, ma è in linea con il vento che soffia in molti stati americani dove sono già state approvate leggi che negano ilall’. La più dura è quella dell’Alabama dove il divieto all’interruzione di gravidanza si applica anche nei casi di incesto e stupro, ma ci sono leggi simili approvate in Georgia, Ohio, Kentucky, Mississippi e Missuori. Queste leggi sono divieti mascherati perché permettono l’solo fino a quando non compare il battito cardiaco, appena sei settimane non sempre sufficienti perché una donna si accorga di essere incinta. Le simili sono già state proposte in altri nove stati. È un intero movimento che ...

