Vincenzo Nibali vs Primoz Roglic | è nata una nuova rivalità! Squalo al veleno contro il

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic marca Vincenzo Nibali : lo sloveno è il favorito per la vittoria? : Duello psicologico tra Vincenzo Nibali e Primoz Roglic nel primo tappone alpino del Giro d’Italia 2019. I due grandi favoriti per la vittoria finale si sono dati battaglia lungo la salita finale della Pinerolo-Ceresole Reale marcandosi l’uno con l’altro. Entrambi hanno cercato di allungare, ma alla fine lo Squalo e lo sloveno si sono controllati per tutta l’ascesa che conduceva a Lago Serrù. Entrambi hanno provato ad attaccare ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali attacca Primoz Roglic : “Se vuoi una foto vieni a casa mia - non si vince così : oggi mi sono stufato” : vincenzo Nibali ha attaccato apertamente Primoz Roglic al termine della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019: il primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa ha letteralmente infuocato gli animi, lo Squalo è rimasto sempre in coppia con lo sloveno lungo l’ascesa conclusiva che ha condotto a Ceresole Reale e il suo ritardo in classifica generale dal balcanico resta di 1’44”. Al termine della frazione, però, il capitano ...

Bomba su Vincenzo Nibali : biennale con la Trek-Segafredo - poi costruisce una squadra italiana World Tour per il 2022! : Vincenzo Nibali si sta mettendo in luce al Giro d’Italia 2019, lo Squalo sta dimostrando di essere in ottima forma e ha tutte le carte in regola per andare a caccia della maglia rosa: il siciliano dovrà scatenarsi in salita per recuperare 1’44” di ritardo da Primoz Roglic, può assolutamente inseguire il sogno del terzo sigillo personale e vuole fare sognare un Paese intero. Questo weekend e la prossima settimana saranno ...

LIVE Giro d’Italia 2019 - Pinerolo-Ceresole Reale in DIRETTA : primo tappone sulle Alpi - Vincenzo Nibali sfida Roglic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA TREDICESIMA TAPPA Pinerolo-Ceresole Reale La classifica generale dopo le prime dodici tappe – Percorso, altimetria e favoriti della tredicesima frazione – L’elenco dei paesi attraversati dalla corsa – La cronaca della giornata di ieri – Tutte le puntate de “La Fagianata del Magro” – La programmazione televisiva di oggi Buon pomeriggio amici ...

Giro d’Italia 2019 : Vincenzo Nibali - prime schermaglie con Primoz Roglic. Attenzione a Majka e Mollema : Se questo era l’antipasto, chissà cosa ci attende da domani con le portate principali del Giro d’Italia 2019… La Cuneo-Pinerolo, frazione di media montagna, è bastata per frantumare completamente la corsa. Vincenzo Nibali ha gareggiato con esperienza, sempre da protagonista ma attento a non spendere più energie del dovuto. Lo Squalo ha punzecchiato Primoz Roglic. Ha risposto con facilità al primo attacco di Miguel Angel Lopez ...

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : Vincenzo Nibali dà spettacolo sul Montoso - Squalo a 1’44” da Roglic : La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha regalato la prima vera salita: l’impegnativo Montoso, GPM di prima categoria, ha messo a dura prova tutti i big e ha dato degli importanti scossoni in classifica generale che ora è guidata da Jan Polanc. Lo sloveno ha indossato la maglia rosa sfilandola a Valerio Conti, i grandi favoriti per la conquista del Trofeo Senza Fine si sono mossi: Vincenzo Nibali ha dato spettacolo in salito ...

Giro - Vincenzo Nibali : ‘Crono difficile - mi sono un po’ arrabbiato con le telecamere’ : È un Vincenzo Nibali soddisfatto quello che è uscito da una delle tappe chiave di questo Giro d’Italia, la cronometro da Riccione a San Marino. Il capitano del Team Bahrain Merida aveva iniziato la giornata con un po’ di nervosismo, ma poi ha dato delle buone risposte in gara concludendo al quarto posto a 1’05’’ da Primoz Roglic che ha allungato in classifica sugli altri pretendenti alla maglia rosa finale. Se il distacco dallo sloveno era nelle ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Primoz Roglic ha delle lacune in salita - vedremo…” : Vincenzo Nibali ieri ha pagato nella cronometro di San Marino 1’05” da Primoz Roglic, vincitore di tappa, ed ora vede il suo ritardo salire a 1’44” dallo sloveno. Nel primo giorno di riposo lo “Squalo dello Stretto” ne ha approfittato anche per parlare con i giornalisti, rilasciando delle dichiarazioni all’ANSA. Sul cronoman sloveno Nibali ha detto: “Me lo aspettavo così forte, del resto lo aveva ...

Giro d’Italia 2019 - le pagelle dei favoriti dopo la prima settimana. I promossi e bocciati. Voti alti per Primoz Roglic e Vincenzo Nibali : Primo giorno di riposo del Giro d’Italia 2019 ed è tempo di bilanci. Questa prima settimana di corsa ha regalato diversi colpi di scena e nonostante l’assenza di grandi salite, ci sono già dei distacchi importanti nella classifica generale tra i principali favoriti. In questo elenco non compare più il nome di Tom Dumoulin, costretto al ritiro dopo la caduta subita nella quarta tappa. Andiamo quindi a scoprire i promossi e bocciati di ...

Giro d’Italia 2019 - la prima settimana di Vincenzo Nibali : lo Squalo convince - soprattutto nelle cronometro. Adesso la parola spetta alle salite : La prima settimana del Giro d’Italia 2019 è ormai in archivio. Queste nove tappe iniziali della Corsa Rosa hanno già decretato dei vincitori e dei vinti; big che convincono e altri da mettere ancora alla prova. Ma ciò che interessa soprattutto al pedale tricolore è senza ombra di dubbio la condizione della nostra punta di diamante: Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto si è lasciato alle spalle una primissima parte del Giro conclusa in ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali supera l’esame delle cronometro e lancia la sfida a Roglic : sulle Alpi sarà battaglia : Ed ora la parola alle “montagne giuste“, come ha dichiarato Vincenzo Nibali al termine della cronometro Riccione-San Marino, nona tappa di un Giro d’Italia 2019 che finalmente sta entrando nel vivo e promette grandi emozioni nelle ultime due settimane. Alla vigilia della Corsa Rosa il piano dello Squalo appariva semplice e delineato: difendersi nella prima parte e poi scatenarsi sulle grandi vette Alpine. L’obiettivo era ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Riccione-San Marino) : Primoz Roglic si impone nella cronometro - quarto Vincenzo Nibali : Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2019, una cronometro individuale di 34,8 km da Riccione a San Marino. Il corridore della Jumbo-Visma ha realizzato il miglior tempo in questa prova contro il tempo, tagliando il traguardo in 51’52”, facendo 11” meglio del belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal) e 1’ dell’olandese Bauke Mollema (Trek – Segafredo). Grande prova anche del nostro Vincenzo Nibali (Bahrain ...

Giro d’Italia 2019 - Antonio Nibali : “Vincenzo sta bene. Domani una cronometro dura - Roglic va forte” : Antonio Nibali sta scortando il fratello Vincenzo al Giro d’Italia 2019, il giovane siciliano è uno dei fidi scudieri dello Squalo durante la Corsa Rosa e si sta ben comportando lungo le strade del Bel Paese. Il lavoro di gregariato del 26enne è molto prezioso e tiene alto il morale all’interno della Bahrain-Merida, oggi era ospite al Processo alla Tappa durante il quale ha fatto un punto della situazione: “Per ora in casa ...

Giro d’Italia 2019 - Vasto-L’Aquila favorevole a Vincenzo Nibali. Squalo convincente nel finale e la fuga lo agevola : Il Giro d’Italia 2019 deve ancora entrare nel vivo, dopo sette tappe la Corsa Rosa si è infiammata soltanto in due occasioni: con la cronometro d’apertura di Bologna e in concomitanza della quarta tappa quando una caduta a 6 km dal traguardo ha frantumato il gruppo generando dei distacchi e portando di fatto al ritiro di Tom Dumoulin. Per il resto poco o nulla ma abbiamo una certezza: Vincenzo Nibali sta molto bene, è pimpante e ...