Quagliarella | De Laurentiis corteggia il bomber da Oscar

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Fabio Quaglierella è un giocatore che non smette di stupire. Con il titolo di capocannoniere della Seria A 2018/2019 ormai in tasca con 26 gol segnati, l'attaccante della Sampdoria si appresta a ricevere un altro premio importante. Si tratta della Stella dello sport ligure che per il secondo anno consecutivo torna nelle sue mani. Nel frattempo cominciano a aprirsi nuove strade per il suo futuro. A premere fortemente è il Napoli. Il presidente Deavrebbe proposto un ritorno romantico nella città partenopea, così che l'attaccante possa concludere al meglio la propria brillante carriera....

claudioruss : Il titolo dell'intervista rilasciata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al @CorSport domani in edicola… - apetrazzuolo : ADL - De Laurentiis: 'Il Napoli non è in vendita, ho rifiutato 900 milioni! Ancelotti è felice qui, voglio Quagliar… - rosapetrazzuolo : ADL - De Laurentiis: 'Il Napoli non è in vendita, ho rifiutato 900 milioni! Ancelotti è felice qui, voglio Quagliar… -