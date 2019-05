Napoli | l' assalto dei green block | occupati gli uffici dell' Enel

Napoli : stop ai furbetti del ticket - assalto agli uffici dell'Asl : Non pagavano il ticket perché esenti in base al reddito denunciato in autocertificazione: ora dovranno rimborsare alla sanità pubblica le cifre risparmiate ingiustamente negli anni....

Napoli - doppio assalto all’Atalanta : non solo Ilicic richiesto… : Sull’asse Napoli-Bergamo si sta consolidando un intreccio di mercato che potrebbe esplodere nelle prossime calde ore Il Napoli sta già lavorando al calciomercato in vista della prossima stagione. Il club del presidente De Laurentiis ha in mente la pazza idea di mettere sotto contratto Ilicic. Dopo aver trovato l’accordo con il calciatore, dovrà adesso sondare il terreno con l’Atalanta, alla quale è stato chiesto anche un ...

PSG - nuovo assalto per Allan : stavolta il Napoli potrebbe cedere : Il Napoli dovrà difendersi nuovamente dagli assalti del PSG per Allan, avallati dal connazionale Neymar che sta facendo ‘pressioni’ Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha rifiutato le avances per Allan da parte del PSG nel mese di gennaio. Il calciatore brasiliano è rimasto alla corte di Ancelotti, ma adesso i parigini si sono rifatti sotto, secondo La Gazzetta dello Sport, anche grazie alle pressioni del connazionale Neymar che ...

Napoli - assalto a Ilicic : Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio La top 10 dei giovani più costosi: ci sono Zaniolo e Kluivert

Calciomercato Napoli - riparte l'assalto a Lozano : La valutazione che il Psv Eindhoven fa del giocatore, scrive il 'Corriere dello Sport', rimane intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra che gli azzurri sembrerebbero disposti a investire, per poi ...

Napoli - pienone al primo giorno di Comicon : l'assalto dei cosplayers : Torna il Comicon alla Mostra d?Oltremare. Migliaia di giovani, papà, mamme e bambini hanno affollato Fuorigrotta nel primo giorno di apertura. «È un luogo unico dove...

Il genio Gasperini colpisce ancora : Napoli ko e Milan raggiunto - Atalanta all’assalto della Champions : Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta sono usciti vittoriosi dal San Paolo di Napoli, una gara fantastica di Zapata e soci Il genio Gasperini ha colpito ancora. L’Atalanta è andata ad espugnare Napoli in questo lunedì di Pasquetta, giocando il suo solito calcio pazzesco. Eppure l’incontro di questa sera era iniziato malissimo per i bergamaschi, con la rete di Mertens che aveva portato in vantaggio il Napoli. Una montagna da ...