L’orbita del papponauta

(Di venerdì 24 maggio 2019) Che dire. Un grazie, a questo astronauta in tuta da presidente, perché in questi quindici anni abbiamo visto bellissime partite, abbiamo visto grandi, e talvolta grandissimi calciatori, abbiamo occasionalmente vinto (vinciucchiato?!) ed altre volte abbiamo anche occasionalmente lottato per vincere (uno scudetto sfiorato, una semifinale europea). Tutte cose non comuni nella storia del ciucciariello. Le emozioni poi non sono mancate, e i miglioramenti, sebbene lenti, neanche. Sono arrivati allenatori bravi e famosi, che anni fa non ci saremmo mai immaginati. Non sono mancate neppure la serietà, la credibilità e la continuità, che attribuiscono al Napoli un ranking europeo di tutto rispetto (siamo attualmente al quindicesimo posto). Ma allora cos’è che ci impedisce di uscire da quest’orbita dello scontento? Come mai la situazione appare sempre problematica, insufficiente, insoddisfacente, ...

