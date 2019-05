A 3 anni bruciato con sigarette se si opponeva alle molestie! Indagati padre e zio

(Di venerdì 24 maggio 2019) La Procura di Lecce ha concluso le indagini su un presunto caso di abusi subiti da un bambino che all’epoca dei fatti aveva tread opera dele dello zio. Il piccolo sarebbe stato picchiato con calci e pugni dai parenti e anche sottoposto a brutali sevizie come ad esempio bruciature di sigaretta. Le accuse nei confronti die zio sono di violenza aggravata e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, il piccolo veniva picchiato ogni volta che provava a ribellarsimolestie. Le punizioni prevedevano calci, pugni, sculacciate e anche fango, escrementi sul corpo, saliva.I fatti sarebbero avvenuti in un comune del circondario di Galatina (Lecce), nel periodo compreso dal novembre 2015 (quando il bimbo aveva tre) al novembre 2017. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del bambino il quale, dopo aver parlato con la mamma, è stato ascoltato alla presenza di uno psicologo in due incidenti probatori.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...