Le liste invotabili e Ginevra Bompiani

(Di venerdì 24 maggio 2019) Domenica, alle urne, non ci sonovotabili. Per una ragione o per l’altra sono tutte. E qualcuna anche oltre, poiché mette pesantemente a rischio la Costituzione repubblicana (il pre-fascismo di Salvini, che con Meloni e ciò che resta di Berlusconi supera il 40%, soglia con cui alle politiche si prende tutto e si può cambiare la Costituzione stessa).Eppure bisogna votare. Non votare non è tecnicamente possibile. Chi non si reca ai seggi o annulla la scheda o la lascia in bianco, crede di non votare, ma dal punto di vista della rappresentanza il suo “non voto” sanziona invece il voto degli altri. In termini di rappresentanza, tecnicamente, è come aver diviso il proprio suffragio nelle proporzioni in cui ha votato il resto deI cittadini. Chi non vota è come se si facesse rappresentare per un terzo da Salvini, un ...

