La disperazione di Angela | violentata in discoteca a Roma | Papà non lo sa | non deve

(Di venerdì 24 maggio 2019) Nella sua famiglia sa quello che le è successo. Né il padre, né la madre, neanche i fratelli. E la ragazza 21enne che ha subito uno stupro all’uscita di unadinon vuole che sappiano. “Sarebbe un inferno, un altro”, dice al Messaggero. Si augura che gli autori della violenza siano presi al più presto, ma non vuole parlare più di quello che ha subito, come spiega al quotidiano vuole dimenticare tutto: Non ci voglio più pensare, voglio soltanto dimenticare quella serata, buttarmela dietro. Cancellarla, pensare e convincermi che non sia avvenuto nulla, che sia stato un brutto incubo, perché i miei genitori non lo sanno e non lo dovranno mai sapere.Non riesce a ripercorrere quei momenti terribili, non ricorda se aveva già visto quei tre ragazzi. Guarderà le immagini e proverà ad ...

