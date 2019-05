Eva Grimaldi | la verità sul rapporto con Gabriel Garko e le nozze con Imma

dilei

(Di venerdì 24 maggio 2019) Ilcone leconBattaglia, Evasi racconta in una lunga intervista radiofonica in cui parla del matrimonio e del legame con il suo celebre ex. I due attori sono stati legati per un lungo periodo: una love story intensa e passionale, che è terminata per volere di. Frae ed Eva però è rimasto un grande affetto, tanto che lei l’ha scelto come testimone di. Lo scorso 19 maggio, in un prato, fra bandiere colorate e palloncini, c’era anche lui, a festeggiare l’unione conBattaglia. “è mio fratello – ha spiegato la, parlando dell’ex compagno -. Ormai siamo fratelli, è meraviglioso. Lui è di una bellezza straordinaria, ma io vedo sempre più bella”. Un amore, quello per l’attivista, che è arrivato quasi nove anni fa ed è stato coronato da un matrimonio da sogno, ...

