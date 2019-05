Bologna calcio | da Inzaghi a Mihajlovic squadra rivoluzionata e salvezza centrata

Calcio - Serie A 2019 - 37a giornata : pari spettacolo tra Lazio e Bologna - il 3-3 porta ai felsinei la salvezza anticipata : Festa per due all’Olimpico: la Lazio celebra la Coppa Italia da poco vinta e strappa il 3-3 in una partita ad alto tasso spettacolare contro il Bologna, che grazie al punto conquistato sul terreno di gioco capitolino guadagna la salvezza matematica con un turno di anticipo rispetto al termine della Serie A. Dopo il gol di Correa al 13′, l’incontro si accende improvvisamente nella ripresa in una tempesta di reti, che si conclude ...

Lazio-Bologna 3-3 - le pagelle di CalcioWeb : Bastos e Poli sugli scudi [FOTO] : 1/37 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter batte 2-0 il Chievo e torna al terzo posto - il Bologna travolge 4-1 il Parma : Inter e Bologna festeggiano nei posticipi della 36ma giornata della Serie A di Calcio. A San Siro i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Chievo, tornado così al terzo posto in classifica e avvicinando l’obiettivo Champions League. Al Dall’Ara i rossoblù hanno invece travolto 4-1 il Parma, centrando la sesta vittoria consecutiva in casa e facendo così un passo decisivo verso la salvezza, che invece resta in bilico per i crociati. Partiamo dal ...

Bologna-Parma - le pagelle di CalcioWeb : Bruno Alves ingenuo [FOTO] : 1/27 Filippo Rubin/LaPresse ...

Milan-Bologna 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Paquetà rischia di rovinare tutto [FOTO] : 1/41 Spada/LaPresse ...

Calcio - Serie A 2019 : il Milan vince 2-1 nel posticipo sul Bologna e resta a galla in chiave Champions League : posticipo a San Siro per quanto riguarda la 35ma giornata del campionato di Serie A di Calcio. Il Milan, impegnato nella difficile sfida interna con il Bologna, è riuscito a vincere nonostante mille difficoltà: 2-1 il risultato in favore dei rossoneri che restano dunque a galla in classifica in chiave Champions League. La banda guidata da Rino Gattuso è quinta a 3 lunghezze dalla qualificazione alla manifestazione europea. Primo tempo molto ...

Calcio e Finanza : Il Napoli dichiara il Dall’Ara di Bologna come stadio ufficiale per il Campionato 2019/2020 : come riportato da Calcio e Finanza la Commissione di primo grado delle Licenze UEFA ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA per il Campionato di Calcio 2019/2010 a 16 società. La S.S.C. Napoli S.p.A. ha nominato lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, come struttura ufficiale per il Campionato di Serie A Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. – Bologna F.C. 1909 S.p.A. – Cagliari Calcio S.p.A. – A.C.F. Fiorentina S.p.A. ...

Calciomercato Milan - il sostituto di Suso può arrivare via Bologna : Calciomercato Milan – Il Milan si prepara per la fondamentale gara valida per il campionato di Serie A contro il Bologna e proprio da Bologna potrebbe arrivare il sostituto di Suso. Stagione fino al momento negativa per lo spagnolo che non è mai riuscito ad essere decisivo per questo motivo al termine della stagione dovrebbe materializzarsi l’addio. Ed il Milan avrebbe individuato il sostituto: Orsolini, come riporta la rosea. ...

Bologna-Empoli 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : bene Soriano e Orsolini - delude Caputo[FOTO] : 1/9 Filippo Rubin/LaPresse ...

Bologna-Empoli 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : bene Soriano e Orsolini - delude Caputo[FOTO] : 1/9 Filippo Rubin/LaPresse ...

Calcio : anticipo - Bologna-Empoli 3-1 : 16.58 Importante capitolo salvezza allo stadio Dall'Ara: il Bologna batte in rimonta l'Empoli (3-1) e si porta +8 sui toscani, terz'ultimi in classifica. Partono bene i rossoblù, pericolosi con Orsolini e Palacio,ma l'Empoli al primo affondo va a segno (17') con un tiro cross di Pajac che sorprende Skorupski Pronta reazione emiliana,Dragowski para bene su Sansone (26'). Nella ripresa il pari rossoblù arriva presto:51',per fetto cross di ...

‘BFC Senza Barriere’ - l’iniziativa del Bologna calcio : Il Bologna protagonista anche fuori dal campo. Gli allievi della scuola calcio ‘BFC Senza Barriere’ sono dei bambini e ragazzi con disabilità che indossano la divisa ufficiale del Bologna FC 1909, nel dettaglio partecipano ad eventi ufficiali, giocano allo stadio Dall’Ara e in alcune occasioni viaggiano con il pullman della squadra. Si allenano durante la settimana sotto la supervisioni di allenatori. “Vedi quel ...

Bologna-Sampdoria 3-0 - le pagelle di CalcioWeb : Pulgar il migliore - malissimo Audero [FOTO] : 1/8 Massimo Paolone/LaPresse ...

Calcio - Serie A 2019 : cade la Lazio contro il Chievo - vittorie per Torino e Bologna nella 33ª giornata : Un pomeriggio ricco di incontri nella 33esima giornata del campionato di Calcio di Serie A 2019, in questa vigilia di Pasqua. Dopo il pari (1-1) nel lunch match tra Parma Milan, ben sei le partite in programma alle ore 15.00. Importante successo in chiave salvezza del Bologna che si è imposto 3-0 contro il Bologna. L’autorete di Tonelli al 54′, il raddoppio di Pulgar e il tris di Orsolini hanno dato il successo alla formazione di ...