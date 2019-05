Atletica | Fastweb Cup Rieti 2019 | Filippo Tortu apre la stagione con un eccellente 10 08

oasport

(Di venerdì 24 maggio 2019) Esordio stagionale decisamente brillante persui 100 metri. Il giovane primatista italiano ha chiuso la batteria dellaCup, appuntamento dedicato esclusivamente alla velocità in scena presso lo stadio Guidobaldi di, con il tempo di 10.08 (+2.2) dimostrando una condizionee sbaragliando la concorrenza. Il velocista azzurro ha approfittato del vento favorevole e della pista particolarmente performante per migliorare nettamente rispetto alla scorsa(10.16). Nonostante un piccolo inconveniente in partenza,ha messo in campo una spettacolare progressione facendo segnare un tempo davvero notevole, conquistando l’accesso alla finale con il miglior cronometro del lotto e dando anche l’impressione di amministrare. L’italiano ha preceduto nella propria batteria il francese Amaury Golitin (10.27) e il connazionale Andrei ...

