24 maggio | la canzone del Piave ' Non passa lo straniero' | manifestazione FdI

“Il Piave mormorava” - la canzone del 24 maggio fu scritta dal napoletano E.A. Mario : La canzone del Piave, composta dall'autore napoletano E.A.Mario, è nota anche come la canzone dl 24 maggio. scritta col timore dell'offensiva austriaca, fu propizia alle truppe italiane coinvolte nella Grande Guerra. E dopo Vittorio Veneto divenne un vero e proprio successo. Qualcuno l'avrebbe voluta come inno nazionale, ma De Gasperi si oppose e in dicò quello di Mameli.Continua a leggere