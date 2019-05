Trasporto aereo | SITA garantisce operazioni efficienti all’Aeroporto di Eindhoven

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Viggo, l’unico operatore di terradi, ha implementato Airport Management System di, il fornitore globale di tecnologia per il, per la gestione dello scalo, che è uno degli aeroporti regionali a maggior crescita in Europa e nel 2018 ha accolto circa 6,3 milioni di passeggeri su quasi 40mila voli. Il sistema diconsente un coordinamento efficiente delle, assicurando un monitoraggio continuo e tempestività di intervento sulla consegna e lo spostamento dei velivoli e sulledi rampa eseguite “lato volo” dalle compagnie aeree. Grazie a AirportResource Manager il sistema consente inoltre di tracciare le attività di uno staff di oltre 500 persone. A beneficiare di questo aumento di efficienza saranno i passeggeri in transito nello scalo – che registra voli in partenza e in arrivo a distanza di pochi minuti – che potranno ...

Busta_Arancione : Nuovo post (Sciopero trasporto aereo, Alitalia cancella più di trecento voli) pubblicato su: BUSTA ARANCIONE -… - AnnaRitaFaella : @niholone @nzingaretti @pdnetwork Quel TAV è solo per il trasporto merci, e per farlo devi stravolgere un territori… - infoiteconomia : Aeroporto, disagi per lo sciopero del trasporto aereo: 50 voli cancellati -