Sneackers | che passione | ecco i modelli prediletti dal popolo del web

(Di giovedì 23 maggio 2019) Camminare fa bene. Si sa. Camminare bene è anche una questione di stile. Volendo scegliere quale tipo di calzatura acquistare, cosa cerca sulla rete il “del web”? SEMrush, la piattaforma di gestione della visibilità online che aiuta le aziende consentendo di ottenere risultati misurabili dal marketing online, ha effettuato la sua ultima indagine dedicandosi alle sneakers. Tra i 5di sneakers più ricercati della rete, secondo SEMrush, spiccano Nike, Adidas, Balenciaga e Vans. Adidas è in lizza con duevintage legati alla tradizione: le Superstar e le Stan Smith. Le Adidas Superstar, con una ricerca media mensile negli ultimi 3 mesi attorno ai 65.000 contatti, piacciono soprattutto nelle varianti nero, bianco, rosa e oro e vengono ricercate tra ipiù scontati con 2.400 ricerche al mese. Il modello, dal classico look, nasce negli anni 70, ...

