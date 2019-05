Silvio Muccino a processo contro fratello Gabriele

ilfogliettone

(Di giovedì 23 maggio 2019) Arriva ufficialmente in un'aula di tribunale il lungo dissidio tra i due fratelli. Il più giovane dei due, l'attore e regista, è stato rinviato a giudizio a Roma per diffamazione nei confronti di: al centro della 'querelle', le dichiarazioni rese durante la trasmissione televisiva 'L'Arena' del 3 aprile 2016 in cuiaccusava l'autore de 'L'ultimo bacio' di aver picchiato l'ex moglie, Elena Maioni: in particolare, si legge nel capo di imputazione,"indicò il(non presente alla trasmissione, ndr.) come persona violenta per avere colpito nel 2012 con uno schiaffo la moglie, perforandole il timpano".La prima udienza è fissata per il 14 maggio 2020 davanti al giudice monocratico della Capitale. Soddisfazione dal difensore di, l'avvocato Carlo Longari: "E' un primo passo verso l'accertamento della verità a fronte di quanto ...

