Scuola | prof sospesa | ' contenta per chiarimento con i ministri'

**Scuola : prof sospesa - 'ministro non ha potere su decisione provveditore'** : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Si sta lavorando per trovare una soluzione anche al problema particolare della sospensione. Tornerò a scuola il 27 maggio, come previsto. Il ministro Bussetti purtroppo ha chiarito anche questo aspetto: non ha potere sulle decisioni prese dal provveditore e c'è un ite

Scuola : Bussetti - 'Individuata soluzione per la prof sospesa' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "I tecnici lavorano anche se il ministro non può intervenire. E' stato colloquio e sereno. La soluzione verrà trovata al più presto anzi è giaà stata individuata". Lo ha confermato ai cronisti davanti alla Prefettura di Palermo il ministro all'Istruzione, Marco Bussett

Scuola : Salvini - 'la prof sospesa mi ricorda una mia docente al liceo - bella impressione' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "La professoressa sospesa mi ha fatto una bella impressione. Mi ha ricordato una mia docente al liceo". Lo ha detto Matteo Salvini incontrando i giornalisti a Palermo dopo avere visto la docente sospesa dal Provveditore Marco Anello.

Scuola : Salvini - 'La prof mi ha detto che non voleva accostarmi al Duce' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Ci siamo confrontati con la docente, ma chiedete a lei perché non voglio interpretare il pensiero altrui. Mi ha detto che l'ultimo dei suoi pensieri e dei pensieri dei ragazzi era di accostarmi al duce e al ventennio. C'è stato un dibattito ampio sull'immigrazione e l

Scuola : Salvini - 'prof sospesa? Si sta lavorando perché tutto torni a posto' (2) : (AdnKronos) - "Ci sono i tecnici che stanno lavorando - prosegue Salvini - La mia indicazione è che la prof torni in aula il prima possibile". Alla domanda se si va verso una sospensione della sospensione, Salvini ha risposto con un secco "sì".

Scuola : Salvini - 'esagerato provvedimento disciplinare per la prof sospesa' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Ho ritenuto esagerato fin dal primo momento il provvedimento disciplinare nei confronti della prof sospesa". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini dopo l'incontro con la professoressa Maria Rosa Dell'Aria, sospesa dalla Scuola per due settimane.

Scuola : Salvini - 'prof sospesa? Si sta lavorando perché tutto torni a posto' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Si sta lavorando tecnicamente, come è il mio compito, perché tutto torni a posto". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo l'incontro con la professoressa Maria Rosa Dell'Aria, sospesa dal Provveditore dopo il video mostrato dai suoi alunni in classe

Falcone : striscione studenti Scuola prof sospesa - 'Salvini - cosa dovevi dirci? : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Salvini, noi siamo qui. cosa dovevi dirci?". E' lo striscione con vernice rossa che campeggia da questa mattina davanti all'Istituto tecnico Vittorio Emanuele Terzo in via Duca della Verdura a Palermo, la scuola in cui insegna la docente sospesa dal Provveditorato per

Scuola/ Prof sospesa : social e Nutella possono rimpiazzare la ragione? : L'episodio della docente di Palermo sospesa mostra la grande superficialità dell'informazione e lo scadimento didattico che c'è nella SCUOLA

Professore si toglie la vita impiccandosi a Scuola - ?malore per 3 studentesse : Aurora Vigne Un Professore si è tolto la vita impiccandosi nella palestra della scuola in cui insegnava e a trovarlo già senza vita sono stati i suoi alunni Tragedia a Brescia in una scuola media. Un Professore si è tolto la vita impiccandosi nella palestra della scuola in cui insegnava e a trovarlo già senza vita sono stati i suoi alunni. A dare l'allarme sono stati alcuni alunni prima dell'ora di educazione fisica. Sul posto sono ...

