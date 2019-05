Novara | tragedia a Sant' Agabio | bimbo di due anni muore in casa | vani i soccorsi

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Quella che arriva daè una notizia davvero triste, in quanto, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un bambino di soli duestamane sarebbe morto in. Per il momento non sono note le cause del decesso del piccolo. Quello che è certo, al momento, e che sarebbe stata la famiglia stessa del piccolo ad avvisare i, giunti nell'immediatezza dei fatti a, luogo del fatto di cronaca. La Polizia ha aperto un fascicolo di indagine sul caso: non è esclusa nessuna ipotesi, la speranza è quella che non ci si trovi nuovamente di fronte ad un delitto. Sarà fatta l'autopsia sul corpo della vittima Il medico legale, nelle prossime ore, eseguirà l'autopsia sul corpicino del piccolo. Non è dato sapere se siano state trovate tracce di violenza, oppure se il piccolo sia morto per cause naturali. Sulla vicenda gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ...

MonicaCurino1 : #Tragedia a #Novara: #bambino di #dueanni #arriva #privodivita in ospedale -