L’Empoli è pronto a espugnare il Meazza | sarà la partita della vita

lanotiziasportiva

(Di giovedì 23 maggio 2019) Non sarebbe stata comunque unanormale. Per tanti, troppi motivi. L’incrocio col grande ex Spalletti è da sempre qualcosa di speciale a Empoli, per quello che ha fatto e rappresenta «Lucio» da queste parti.E perché non è difficile vederlo in città quando ha qualche momento libero. Con questa classifica e con entrambe le squadre in piena corsa per i rispettivi obiettivi, all’ultima di campionato Inter-Empoli è ancora di più uno scontro storico per il club toscano.Inter-Empoli una sfida che vale molto da entrambe le partiNon a caso la squadra di Andreazzoli se lo giocherà con un pezzo di città al seguito. La gara dell’anno Sta salendo sempre più la febbre per la sfida di San Siro. Se ieri avevamo detto che forse i tifosi empolesi sarebbero stati oltre 500 adesso c’è la certezza.E quasi sicuramente potrà essere raggiunta quota 1000 sugli spalti delper seguire quella ...

BigMonty96 : Comprato un bel monitor nuovo, ora sono pronto per vedere l'Inter perdere in casa con l'Empoli - pino_nostro : RT @Bubu_Inter: Per chi ha vissuto lo spareggio con il Parma, la partita decisiva per l'accesso alla Champions ad Empoli, lo scudetto all'u… - MarcoAMilito : RT @Bubu_Inter: Per chi ha vissuto lo spareggio con il Parma, la partita decisiva per l'accesso alla Champions ad Empoli, lo scudetto all'u… -