meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Nel settore medico e ospedaliero la tecnologia gioca oggi un ruolo particolarmente importante. L’implementazione di display al servizio di diverse specialità cliniche, dalla diagnostica alla chirurgia, è sempre più frequente. Consapevole dell’importanza della qualità della visione in ambito clinico e sanitario e forte di una presenza già consolidata proprio in questo settore, la divisione Business Solutions di LG Electronics (LG) ha scelto di ampliare l’offerta della propria, mettendo a disposizione di professionisti, operatori e distributori alcunicon caratteristiche interessanti, ideali sia per l’uso insia per quello inoperatoria. Tra le soluzioni che si inseriscono nella nuova gamma di displayi di LG c’è la serie Surgical, caratterizzata da display di qualità superiore e progettata per tantissime applicazioni all’interno della...

tecnomedics : La linea medical di LG si arricchisce di nuovi modelli per l’utilizzo in studio e in sala operatoria - eliminacode : Dal nostro cliente Alliance Medical che usa #FilaVia in molte delle sue sedi, Ad Alliance Medical - Linea Medica ti… -