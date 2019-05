Investita da auto, partorisce bimba

Agenzia_Ansa : Partorisce dopo essere stata investita da un'auto pirata, la bimba è grave - SkyTG24 : #UltimOra #Torino, investita da auto pirata partorisce, neonata è grave #Canale50 - infoitinterno : Torino, ragazza di 19 anni partorisce dopo esser stata investita sulle strisce da un'auto pirata: la bimba è grave -

da un'pirata, una donna incinta, alla 38esima settimana di gravidanza,ha dato alla luce a una bambina di 3,3 chili al Cto di To no. La neonata è ora in p gnosi riservata. Ha subito un brutto rauma fetale ed è ricoverata, in ipo rmia, in terapia intensiva neonat e. La madre, 19 nni, è stataa ad Orbassan (Torino), mentre attraversava sull strisce. Ha riportato una frattur alla clavicola.(Di giovedì 23 maggio 2019)