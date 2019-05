Il nuovo gioco tripla A di Ready at Dawn è nelle primissime fasi dello sviluppo

Phantom : Covert Ops è un nuovo gioco VR che mischia fasi stealth e tattiche il tutto alla guida di un kayak : Phantom: Covert Ops è un gioco tattico con fasi di stealth in cui il giocatore cerca di prevenire la guerra a tutto campo infiltrandosi in una base nemica. Ed è giocato, nella sua interezza, all'interno di un kayak. Sì, avete capito bene.Il gioco, come riporta Polygon, è l'unione di due progetti in sviluppo presso nDreams, lo studio inglese dietro a Bloody Zombies. Gli sviluppatori hanno lavorato separatamente ad un gioco stealth e ad uno in cui ...

Il nuovo trailer di The Sinking City ci immerge nelle atmosfere corrotte e inquietanti del mondo di gioco : Giugno è storicamente un mese piuttosto calmo dal punto di vista delle uscite ma per quanto forse manchino i blockbuster veri e propri, i progetti interessanti non latitano di certo e tra questi molti tengono d'occhio con molta attenzione The Sinking City, un open-wordl investigativo ispirato alle atmosfere e all'universo di H.P. Lovecraft.L'opera di Frogwares si mostra in un nuovissimo trailer che si concentra soprattutto sull'orrore, la follia ...

Apex Legends : il nuovo aggiornamento introduce migliorie all'audio - risolve alcuni crash del gioco e molto altro ancora : Respawn Entertainment ha da poco pubblicato una nuova patch per il suo battle royale Apex Legends, volta a intervenire su alcuni aspetti del gioco. Tra le cose più importanti vi segnaliamo la risoluzione di alcuni fastidiosi crash sulla versione PC e miglioramenti generali all'audio.Come riporta Gamingbolt, di seguito vi riportiamo il patch note completo del nuovo aggiornamento: Performance Leggi altro...

Minecraft Earth è il nuovo gioco mobile di Microsoft simile a Pokémon GO che utilizza la realtà aumentata : Microsoft ha annunciato il proprio titolo mobile che utilizzerà la realtà aumentata, ovvero Minecraft Earth.Minecraft Earth è un gioco di realtà aumentata free-to-play per dispositivi mobile che vi consentirà di esplorare il vostro quartiere per trovare blocchi e mob unici da utilizzare per le vostre costruzioni.Ecco quanto riporta il sito ufficiale del gioco.Leggi altro...

Minecraft festeggia il decimo compleanno con il nuovo gioco in realtà aumentata “Minecraft Earth” : Per celebrare il decimo anniversario della sua nascita, Minecraft ha svelato il nuovo gioco mobile in realtà aumentata “Minecraft Earth”, giocabile su iOS e Android. Vivi nuove avventure: Con “Minecraft Earth”, il giocatore potrà esplorare il mondo reale alla ricerca di blocchi, bauli o creature chiamate Tappables. Camminando, si imbatterà anche nelle “Adventures”, piccole ...

La barra di gioco di Windows 10 si aggiorna : nuovo nome : Microsoft ha rilasciato ieri un nuovo aggiornamento per la barra di gioco di Windows 10, l’app di sistema che consente di registrare, pubblicare e modificare i video-gameplay. Novità La barra di gioco ora si chiama “barra di gioco Xbox”. Introdotta una nuova schermata di benvenuto. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione della barra di gioco è numerata 3.29.11001.0 ed è disponibile al download presso ...

Sta per arrivare un nuovo gioco per smartphone dei Pokémon : Fonte: pokemon.com Per la gioia di tutti i fan sfegatati dei protagonisti della serie dei Pokémon, è finalmente disponibile un nuovo videogioco per dispositivi Android e iOS che ci condurrà in isole sconosciute abitate da nuovi protagonisti e ci metterà faccia a faccia con nuovi superboss da sconfiggere. Si chiama Pokémon Rumble Rush e a ufficializzare il rilascio del nuovo titolo negli store digitali è un comunicato stampa pubblicato ...

Annunciato Pokémon Rumble Rush - il nuovo videogioco mobile in uscita su iOS e Android : Dopo il fenomeno Pokémon GO, sarà Pokémon Rumble Rush a far divertire su dispositivi mobile tutti i fan dei mostriciattoli tascabili di casa Nintendo. La compagnia giapponese ha infatti alzato il sipario sul nuovo videogioco della saga indirizzato agli schermi touch, sia per dispositivi iOS che per quelli Android. Il titolo, che sarà disponibile molto presto sugli store digitali, si propone come un free-to-play con acquisti in app che vuole ...

The Walking Dead : Onslaught è un nuovo gioco per VR che sarà legato alla serie di AMC : Survios, lo sviluppatore VR alla base di giochi come Creed: Rise to Glory, ha recentemente presentato un gioco per la realtà virtuale chiamato Battlewake. Poco dopo, lo sviluppatore ha svelato il suo prossimo titolo in arrivo nell'autunno 2019, The Walking Dead: Onslaught, riporta Dualshockers.Invece di attingere ai fumetti, The Walking Dead: Onslaught si legherà alla popolare serie AMC. AMC sta collaborando con Survios per questo progetto, nel ...

Blood Bowl 3 : il nuovo capitolo del bizzarro gioco di football ambientato nell'universo di Warhammer è in arrivo il prossimo anno : I giochi della serie Blood Bowl sono uno degli esempi più divertenti e bizzarri di titoli a marchio Warhammer: si tratta fondamentalmente di football americano giocato da squadre di nani, elfi, troll, umani e altre razze tratte dall'ambientazione di Warhammer. Ora, grazie alla segnalazione di PCGamer, apprendiamo che il nuovo Blood Bowl 3 è in fase di sviluppo presso Cyanide Studios, studio creatore dei primi due giochi della serie, e sarà ...

FromSoftware potrebbe svelare un nuovo gioco multipiattaforma all'E3 2019 : L'E3 2019 si avvicina a grandi passi e le compagnie protagoniste dell'industria videoludica si stanno preparando all'importante evento di Los Angeles in programma il prossimo mese.Tra le compagnie più attese c'è FromSoftware, ovvero la software house responsabile dei Dark Souls e del recente (e apprezzato) Sekiro: Shadows Die Twice.Come saprete, Sekiro è sul mercato da poco, tuttavia sembra il team di sviluppo abbia già pronto il prossimo passo. ...

Nek lancia il nuovo album : ''Il mio gioco preferito'? E' la mia vita' : A tre mesi di distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo, Nek lancia il suo nuovo album che non è solo un disco, ma un progetto, un esperimento: ' Il mio gioco preferito - Parte prima ', in ...

Pokémon GO in un nuovo periodo d’oro? Riprende la crescita per il gioco di Niantic : A distanza di ormai quasi tre anni dal suo esordio ufficiale sulla scena videoludica, Pokémon GO resta ancora oggi una delle app più scaricate e utilizzate in assoluto nell'ambito mobile. Il merito è ovviamente di un brand altamente riconoscibile e capace di monopolizzare le attenzioni di fan di tutte le età, vista la grandissima diffusione che le piccole creaturine hanno avuto dagli anni novanta a oggi in ogni forma possibile (videogiochi, ...

In arrivo Kerbal Space Program : Breaking Grounds - il nuovo DLC del gioco spaziale sviluppato da Squad : Attraverso un comunicato stampa Squad e Private Division annunciano l'arrivo del nuovo DLC dedicato a Kerbal Space Program, Breaking Ground. La nuova espansione sarà disponibile per PC a partire dal 30 maggio ed avrà un costo di 14,99 euro.Il nuovo DLC permette ai giocatori di affrontare sfide inedite con una vasta gamma di nuovi, attesissimi contenuti che comprendono dispositivi esclusivi per condurre esperimenti scientifici e complicate parti ...