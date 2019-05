Falcone | contromanifestazione a Capaci | aspre polemiche

ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2019) Raffaello Binelli Libera (da Facebook) Sit-in alla "Casina No Mafia", il luogo dal quale fu innescato l’ordigno della strage di, dove oggi si è svolto un incontro con alcune studentesche. C'erano anche Claudio Fava (presidente Antimafia Sicilia) e don Lugi Ciotti Nel giorno in cui si ricorda la strage in cui perse la vita il giudice Giovanni, la moglie e gli agenti della scorta, nell'aula bunker dell'Ucciardone, a Palermo, c'è stata una commemorazione ufficiale, con le massime cariche dello Stato, tra cui il presidente del Consiglio Antonio Conte, il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Camera Roberto Fico. Ma non sono mancate le. La prima: il sindaco Leoluca Orlando ha disertato la cerimonia. Ma non c'erano neanche il presidente della Regione, Nello Musumeci, e quello della commissione Antimafia della Sicilia, Claudio Fava. E a ...

