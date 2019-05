Eliana commenta le accuse sulla sua relazione con Pamela | ' Non è un problema'

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Poco dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, il sito Dagospia aveva pubblicato una notizia riguardante l'ex manager diPrati,Michelazzo, che affermava fosse fidanzata da anni conPerricciolo. Il sito accusa inoltre che le due manager di essersi inventate di essere sposate con dei mariti che in realtà non esistono soltanto per nascondere il loro amore. La notizia nel giro di pochissime ore è già diventata virale sul web e sui social. La stessaMichelazzo infatti è dovuta intervenire su Instagram per rispondere alleche girano su internet. "Potete dire quello che volete, ma io ho la coscienza a posto", hato la manager....

Im_ImErUb : Quando il tipo che ti piace ti mette 3 like di seguito e commenta con 'Bellissima!' #noneladurso #Eliana - ClaudiaDC10 : Vorrei Maria De Filippi che commenta Eliana #noneladurso -