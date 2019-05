Come superare il tradimento coniugale

dilei

(Di giovedì 23 maggio 2019) Ilrappresenta una tra le esperienze più dolorose e difficili da metabolizzare: comporta un turbinio di emozioni contrastanti che, inevitabilmente, è necessario saper affrontare. È senza dubbio complesso spiegare le sensazioni che emergono, quando si viene a conoscenza di un. Senso di impotenza, rabbia, disperazione, cosìil senso di vergogna e la perdita di autostima, possono finire per sopraffare, fino a comportare una vera e propria perdita di lucidità, rispetto alla successiva scelta che – in qualche modo – deve essere affrontata. Perdonarlo? Lasciarlo o piuttosto vendicarsi? Ecco gli interrogativi più frequenti a cui, la persona tradita, deve necessariamente rispondere. Tanti possono essere i motivi che inducono al: insoddisfazione sessuale, voglia di evadere, o ancora il desiderio narcisistico di piacere a più ...

