ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ancora una volta lui:. E ancora una volta contro Napoli. Durante il suo programma La Zanzara su Radio 24, ha pensato bene di rivolgere ai suoi ascoltatori un indovinello, “un altro giochetto, stavolta abbastanza facile”, lo ha definito. Il tema, neanche a dirlo, era il furto deial San Paolo. “Ind’Italia, mentre stanno facendo i lavori di ristrutturazione all’interno di uno stadio, sono stati rubati i nuovinei? Ind’Italia?”cerca di dare un aiutino a casa: “Torino, forse? Bari, forse? No, solo in unasono stati trafugati 12durante i lavori di ristrutturazione, è molto facile” E giù la musica: mandolini come se piovesse per la mitica tarantella. Simm’ ‘e Napule paisà. E i napoletani, si sa,li vede così. L'articolo: “In ...

SSCNapoliNews : VIDEO-Cruciani: “In quale città rubano i faretti nei bagni dello stadio?”. E giù i mandolini - napolista : VIDEO-#Cruciani ironizza su #Napoli: “In quale città rubano i faretti nei bagni dello stadio?”. E giù i mandolini N… - SiamoPartenopei : VIDEO - Cruciani attacca ancora Napoli: 'In quale città potevano rubare i faretti allo stadio?' -