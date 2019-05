UTAWARERUMONO ZAN | Data di uscita annunciata

gamerbrain

(Di mercoledì 22 maggio 2019) NIS America è fiera di annunciare che: ZAN sarà disponibile su PlayStation 4 il 13 settembre, in Europa, e il 20 settembre in Oceania! Scopri una leggenda ormai perduta con: ZAN! Questo picchiaduro ricco d’azione, è una rivisitazione della storia di Haku, un uomo senza ricordi, e del grande conflitto che consuma la terra che chiama casa. Controlla oltre 12 eroi leggendari del mondo die utilizza i loro punti di forza e le loro abilità per coinvolgere orde di nemici in feroci combattimenti corpo a corpo. Avventurati attraverso campi di battaglia dinamici, scatena devastanti mosse speciali e vivi una grande storia di guerra. Caratteristiche Chiave: L’ascesa degli Eroi – Oltre 12 personaggi giocabili, ognuno con proprie abilità. Raduna il tuo esercito – Multiplayer online per un massimo di ...

