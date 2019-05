TIM Young Senza Limiti Special Edition è tornata | ma non per tutti

Golf - ANA Inspiration 2019 : Jin Young Ko prende il volo nell’ulTIMo giro e si aggiudica il primo Major della stagione al femminile : Si conclude con un successo asiatico l’ANA Inspiration 2019, primo dei cinque Major in programma per la stagione Golfistica al femminile. La sudcoreana Jin Young Ko ha infatti conquistato il torneo nella notte italiana prendendo il largo grazie ad un ultimo giro estremamente solido sul par 72 del Mission Hills Country Club di Rancho Mirage, in California (Stati Uniti). La 23enne nata a Seul si è aggiudicata la quarta vittoria in carriera ...