Roma | 21enne stuprata dal branco nel cortile di una discoteca | si cercano i responsabili

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Una serata passata al Factory, notanei pressi dello Stadio Olimpico frequentata dai ragazzi dellabene e da stranieri, si è trasformata in un incubo per una giovane di 21 anni di origini etiopi. Domenica mattina, verso le quattro, quando la folla andava ormai scemando, qualcuno ha allertato il personale di sicurezza: una cliente è stata accompagnata nei locali della direzione, dove ha spiegato, tra le lacrime, di essere stata appena aggredita e violentata da tre persone. Subito si è deciso di chiamare la polizia: gli uomini della Squadra mobile non hanno perso tempo, ascoltando immediatamente il racconto della vittima. Poi laè stata portata con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale più vicino, il Villa San Pietro, per essere visitata di medici, che avrebbero riscontrato lesioni compatibili con quanto da lei raccontato. La ricostruzione ...

