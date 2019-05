Roger Federer torna al Roland Garros dopo 3 anni di assenza

VIDEO Roger Federer torna al Roland Garros dopo 4 anni - i primi allenamenti del Maestro a Parigi : Roger Federer è pronto per tornare al Roland Garros dopo quattro anni di assenza. Il Maestro parteciperà al secondo Slam stagionale dopo addirittura quattro anni di assenza, era infatti dal 2015 che lo svizzero non si esibiva sulla terra battuta della capitale francese e questa volta cercherà di fare saltare il banco per provare ad alzare al cielo quel trofeo vinto soltanto una volta (2009). Il 37enne oggi ha avuto il primo approccio con i campi ...

LIVE Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Forfait di Roger Federer e Naomi Osaka - Schwartzman travolge Nishikori in campo : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019, che stanno svolgendosi al Foro Italico di Roma. Grandissima giornata di tennis, quella odierna, dopo l’imponente carrellata di match giocati ieri, allo scopo di completare i secondi e terzi turni rimasti bloccati dalla pioggia del mercoledì che ha costretto alla cancellazione integrale del programma. Sul Centrale si parte con il ...

Tennis - Roma : problema alla coscia Roger Federer si ritira dagli Internazionali d’Italia : Un problema muscolare alla gamba mette fuori gioco Roger Federer, che è costretto al forfait. Lo svizzero, che giovedì negli ottavi aveva cancellato due matchpoint al croato Coric, lascia strada libera al greco Stefanos Tsitsipas, nuovo astro nascente del Tennis mondiale, che si qualifica così per le semifinali.Continua a leggere

Roger Federer si è ritirato dagli Internazionali d’Italia : Il tennista svizzero Roger Federer, numero tre del ranking mondiale, si è ritirato dagli Internazionali di Roma per un problema alla gamba destra. Ieri Federer aveva disputato due partite del torneo, una di mattina e l’altra di pomeriggio, contro il

Internazionali d’Italia - Roger Federer si rammarica dopo il ritiro ed annuncia : “spero di esserci nel 2020” : Roger Federer dà appuntamento ai tifosi romani alla prossima edizione degli Internazionali d’Italia dopo il ritiro odierno “Mi dispiace di non essere in grado di giocare oggi. Non mi sento al 100% fisicamente e, dopo essermi consultato con il mio team, abbiamo deciso di non giocare. Roma è stata sempre una delle mie città preferite, spero di tornare il prossimo anno”. Roger Federer è stato costretto al ritiro dagli Internazionali ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Roger Federer annuncia il forfait per infortunio alla gamba destra - Stefanos Tsitsipas in semifinale senza giocare : Secondo ritiro nel giro di pochissime ore agli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Dopo Naomi Osaka nel tabellone femminile, è il torneo maschile a perdere un pezzo di enorme pregio: Roger Federer annuncia il forfait a causa di un infortunio alla gamba destra. Lo svizzero aveva giocato ieri due match, cosa che non gli capitava da nove anni ed è successa, a livello ATP, quattro volte nella sua carriera ...

Internazionali d’Italia - il doppio turno di ieri miete una vittima illustre : si ritira Roger Federer : Internazionali d’Italia, Roger Federer non giocherà contro Tsitsipas il quale vola dunque in semifinale senza scendere in campo Internazionali d’Italia, Roger Federer non prenderà parte al quarto di finale in programma oggi contro Tsitsipas. Una notizia shock per gli appassionati di tennis che ieri hanno visto la sua battaglia vinta contro Coric a suon di colpi da favola. Un problema di carattere muscolare alla gamba destra, ...

Internazionali d’Italia 2019 : Roger Federer vince la battaglia contro Borna Coric e conquista i quarti di finale : Roma come Basilea? Forse sì. Il ritorno sui campi capitolini di Roger Federer ha suscitato entusiasmo ed interesse e lui ha ripagato l’affetto del pubblico e dei tifosi con una vittoria. Non è stata la miglior versione dello svizzero (n.3 del mondo) quella dell‘ottavo di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis contro il croato Borna Coric (n.15 ATP). L’elvetico ha sofferto un rendimento con il rovescio non ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : agli ottavi Fognini - sfiderà Tsitsipas! In campo Roger Federer - sotto con Coric! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Roger Federer spazza via Jaoao Sousa e va agli ottavi : Roger Federer impiega ottanta minuti per piegare la resistenza del lusitano Joao Sousa ed accedere agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia di tennis: all’esordio sulla terra rossa Romana l’elvetico, testa di serie numero 3, sbriga la pratica portoghese con un facile 6-4 6-3 e nel tardo pomeriggio sfiderà il croato Borna Coric, numero 13 del seeding. Nel primo set però il primo a rischiare è proprio l’elvetico, ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : è il momento di Roger Federer. Thiem-Verdasco - prosegue il braccio di ferro. Schwartzman batte Ramos : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...