Niente ban per Huawei in Europa | ma è probabile l’esclusione dalle reti 5G

Playoff NBA - Niente gara-7 per i Rockets : Golden State sbanca Houston con un Curry da non credere : Golden State Warriors alle finali di Conference ad Ovest grazie ad un Stephen Curry sontuoso che ha sopperito all’assenza di Durant con 33 punti Stephen Curry ha trascinato letteralmente i suoi Golden State Warriors alle finali di Conference ad Ovest (in contumacia di Durant), dove affronterà la vincente della gara-7 tra Portland e Denver. La serata del playmaker in quel di Houston non è stata tutta rose e fiori, basti pensare che il ...

Spagna - politiche di welfare e Niente larghe intese : il “segreto” di Sànchez che la sinistra Ue ha abbandonato. Perdendo : La Spagna chiede più politiche sociali e riconferma il Partito Socialista come prima forza nazionale, “nonostante” quasi un anno di governo. In un clima europeo in cui le sinistre puntano sull’allargamento al centro, ampie coalizioni o rincorse a destra in economia o con politiche securitarie, il capo del governo Pedro Sánchez è passato all’incasso grazie alla salda fedeltà alla tradizione. E’ così che non si è ...

'Maledizione Drake' - la Roma 'banna' il rapper : 'Niente foto con lui' : E' uno vero e proprio "daspo virtuale" è quello comparso due giorni fa sull'account ufficiale, seppur in lingua inglese, dell' AS Roma. La società è ormai nota a livello internazionale per la sua massiccia presenza sui social, con gli account Twitter, Facebook ed Instagram che si dimostrano giorno dopo giorno in grado di cavalcare e sfruttare al meglio i più disparati tormentoni del web. Un meccanismo sicuramente funzionale a livello di ...

Come sarà il finale di The Big Bang Theory? L’ironia del cast : “Niente bombe atomiche” : Il finale di The Big Bang Theory si avvicina e tra un mese i fan dovranno dire addio a Leonard, Sheldon, Penny e gli altri. Ma Come sarà l'ultimo episodio della serie? Gli sceneggiatori sono stati abbastanza onesti, dichiarando di non avere alcuna idea su Come chiudere la Comedy e di aver intenzione di arrivarci con molta cautela. Quando hanno saputo che la dodicesima sarebbe stata l'ultima stagione, il team del creatore Chuck Lorre ha iniziato ...

Ok a Decreto crescita “salvo intese” - Niente accordo su truffati dalle banche. Di Maio : pazienza finita. Lega : “Troppa lentezza” : Via libera del Consiglio dei ministri 'salvo intese' al dl crescita con misure a sostegno dell'economia. Nessun accordo invece sul nodo rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche che sarà esaminato in un prossimo Cdm, molto probabilmente il 9 aprile dopo un confronto con le associazioni dei risparmiatori che il premier Giuseppe Conte convocherà per lunedì prossimo. Le distanze fra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il M5S non si sono ...

Banche : Boccia - 'quando non si vuole fare Niente si fa Commissione inchiesta' : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - "Mi sembra molto chiara l'indicazione di Mattarella: ci sono degli organismi indipendenti che devono controllare. Tra l'altro, il Governo ha nominato uno dei suoi ex ministri alla Presidenza della Consob, quindi quando non si vuole fare niente in Italia si fanno le Comm

Apple abbandona definitivamente l’AirPower - Niente ricarica wireless per iPhone e Watch : La base per la ricarica senza fili di tutti i dispositivi Apple non s’ha da fare. Si sarebbe dovuta chiamare AirPower, e nelle intenzioni avrebbe dovuto essere un supporto unico su cui appoggiare iPhone, Watch e AirPods per ricaricarli contemporaneamente, senza fili. Un prodotto che legittimamente gli utenti Apple aspettavano, e che fu coprotagonista del Keynote tenuto da Apple nell’ormai lontano 2017, insieme ad iPhone X. La ...

Commissione banche - Mattarella firma la legge : «Ma Niente controlli sul credito» : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge che istituisce la Commissione di inchiesta sulle banche. Ma pone precisi paletti a Camera e Senato: «Occorre evitare il rischio che il ruolo della Commissione finisca con il sovrapporsi all’esercizio dei compiti propri di Banca d’Italia, Consob, Ivass, Covip, Bce»