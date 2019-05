Navigatore elettorale europee 2019 | come funziona e domande del quiz

termometropolitico

(Di mercoledì 22 maggio 2019)delDopo l’esordio in occasione delle ultime Politiche, si potrà nuovamente usufruire del. Si tratta di un’applicazione online che permette agli elettori di orientarsi all’interno dell’offerta politica in vista delledel 26 maggio. Torna ilrealizzato dall’Università di Pisa Per usare ilbasta collegarsi al sito europa..it: l’applicazione online sviluppata dagli studiosi del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa è completamente gratuita. Dopo aver risposto a 30 quesiti – 5 le opzioni: da completamente d’accordo a completamente in disaccordo, passando per né d’accordo né in disaccordo – volti a esplicitare la propria opinione sulle più stringenti tematiche riguardanti la politica, l’economia, il ...

Tauro_AS : Ho fatto alcuni di quei test online che ti fanno da navigatore elettorale per le #Europee2019 Con domande per lo pi… - Hopeurope2 : Navigatore elettorale europeo - Juglans__ : Non agli antipodi ma comunque ben lontano, quasi non ne sento l'odore. Europa Navigatore Elettorale 2019 -