Morgan a The Voice ricorda suo padre | “Ha fallito | è andato alla deriva”

The Voice - Morgan ricorda il padre suicida e si commuove : “Lui ha fallito completamente” : Sul palco di uno dei teatri più belli del mondo, il Teatro Antonio Belloni di Barlassina in Brianza, Morgan si è lasciato andare in un lungo racconto privato, durante le riprese di “The Voice Of Italy”. Il coach, infatti, ha accolto i suoi concorrenti per selezionarne sei in vista delle Battle, aprendo inaspettatamente il suo cuore. C’è una grande ferita nella vita del cantautore e riguarda il padre che si è suicidato l’11 ottobre 1988. “Questo ...

The Voice of Italy 2019 - 4a Blind audition/ Diretta : Violet conquista Morgan con... : The Voice of Italy 2019, Diretta e concorrenti Blind audition, 14 maggio: ultime chanche per Morgan, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D'Alessio.

Morgan a The Voice : "Loredana Bertè è un nome d'arte" - : Marina Lanzone Il coach del talent di Rai2 fa confusione, ma per fortuna in trasmissione nessuno se ne accorge. Tutti sono distratti dalla bravura del giovanissimo Andrea Bertè Durante la puntata di The Voice of Italy di ieri 14 maggio, il coach Morgan ha dato spettacolo. Troppo impegnato a “stuzzicare” la collega Elettra Lamborghini, a Morgan è sfuggita una gaffe che ha coinvolto indirettamente la rockstar Loredana Bertè. Ma il web ...

Morgan/ Si schiera con Giulio Caputo contro Gué : 'Contesta sempre!' - The Voice 2019 - : Morgan è uno dei coach di The Voice of Italy 2019, il talent show musicale condotto da Simona Ventura su Rai2: ecco il team del cantautore

Morgan su The Voice of Italy : “Simona Ventura mi fa sentire sicuro” : Simona Ventura a The Voice, parla Morgan: “Con lei sul palco mi sento sicuro” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del settimanale Nuovo Tv Morgan, a poche ore dalla messa in onda, su Rai2, della quarta puntata di The Voice 2019, con Simona Ventura alla conduzione. E proprio sulla padrona di casa, Morgan ha speso belle parole nell’intervista in questione. Il cantante su Simona Ventura ha infatti ...

The Voice - Morgan attacca Gue Pequeno per una concorrente : 'Non hai coraggio' : Nella puntata di The Voice del 7 maggo i due coach Morgan e Gue Pequeno hanno dato vita ad una piccola baruffa per via del loro parere discordante sulle doti di una concorrente. Lo scontro tra i due è ...

The Voice 2019 : Valerio Sgargi canta Bohemian Rhapsody e Figaro - sceglie Morgan (VIDEO) : The Voice 2019: Valerio Sgargi canta Bohemian Rhapsody e Figaro. Si girano tutti, ma lui sceglie Morgan (VIDEO) La nuova edizione di The Voice Of Italy è arrivata alla terza puntata delle delle Blind Audition. The Voice è in onda ogni martedì su Rai 2, ed è condotto da Simona Ventura con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’alessio e Morgan nelle serie girevoli dei giudici. Tra i concorrenti che hanno ricevuto un giudizio positivo da parte ...

Morgan/ Frankie hi-nrg vs coach 'dimostrino il loro talento' - The Voice 2019 - : MORGAN continua la sua ricerca di talenti nella terza puntata di Blind Audition di The Voice of Italy 2019, il talent show condotto da Simona Ventura

Morgan a The Voice : la scelta dopo gli attacchi di Jessica Mazzoli al Gf : News e Gossip Morgan e Jessica Mazzoli Il cantante e coach di The Voice Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, sembra aver preso una posizione netta a proposito delle critiche mosse dalla sua ex Jessica Mazzoli durante il Grande Fratello. La sua scelta è il silenzio: Morgan non ha più replicato da quando Jessica è […] L'articolo Morgan a The Voice: la scelta dopo gli attacchi di Jessica Mazzoli al Gf proviene da Gossip e Tv.