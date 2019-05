MacBook Pro 2019 | i nuovi portatili Apple | ancora più potenza e una tastiera tutta nuova

gqitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019)ha aggiornato ilPro con processori Intel più veloci di ottava e nona generazione, per la prima volta a 8 core, rendendolo il notebook Mac più avanzato di sempre. Un bel bagaglio diin più che permette di offrire prestazioni due volte più veloci rispetto alPro con processore quad-core e prestazioni del 40% superiori rispetto alPro 6-core. Non essendoci cambiamenti rivoluzionari in termini di design o di funzionalità, la Mela ha preferito non organizzare un keynote di presentazione – come ha fatto invece nel 2016, quando introdusse la Touch Bar – ma ha scritto poche righe sul sito ufficiale, aggiornando le caratteristiche tecniche dei modelli interessati. Si tratta delle versioni da 13 e 15 pollici che conservano un prezzo di partenza, rispettivamente, di 2099 euro e 2899 euro, ma con mille personalizzazioni ...

