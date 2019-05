Governo | ancora divergenze | Giorgetti | ' No al rimpasto | vogliamo autonomia'

Salvini : "Il Governo non cadràLavorerò ancora con Di Maio" : "Il governo non cade, va avanti per quattro anni e lo farà perché ha lavorato bene". Lo sostiene il ministro dell'interno Matteo Salvini che sottolinea come solo ieri ci siano state "otto dichiarazioni dei 5 Stelle contro di me. Non ho risposto a nessuna" Segui su affaritaliani.it

Il Governo litiga sul dl sicurezza-bis ma non ha ancora attuato il primo : La partita sul decreto sicurezza-bis - ora ai supplementari per le ultime limature al testo - porta con sé un paradosso. Nella corsa pre elettorale al consenso che non permette rinvii il Governo sembra aver dimenticato la fase uno dell’operazione: a sei mesi dalla conversione in legge il primo decreto sicurezza resta ancora inattuato: su 17 decreti previsti solo uno ha visto la luce...

Myrta Merlino bacchetta ancora Salvini ed il Governo : 'Sea Watch problema? Assurdo' : Ci si avvicina a grandi passi verso le elezioni europee. Era ovvio che questa fase sarebbe potuta diventare la più critica per la tenuta del governo e, al momento, le premesse sembrano essere state confermate. Che si tratti di un reale dissidio tra Lega e Movimento Cinque Stelle o di un gioco da campagna elettorale non è dato saperlo, ma ciò che si può notare è sicuramente l'aria pesante che esiste negli scambi dialettici tra le figure più ...

Di Maio : "Governo avanti per 4 anniPd? Per carità - è ancora renziano" : "Noi vogliamo andare avanti con questo governo. Anzi le dico chiaramente che per quanto mi riguarda questo governo andra' avanti per altri quattro anni. Su questo non ci sono dubbi. E' fondamentale abbassare i toni e concentrarsi sulle cose da fare. Sono tante e vanno fatte insieme, in maniera responsabile" Segui su affaritaliani.it

Omofobia - l’Italia è ancora indietro e senza una legge : ma “al Governo non interessa” : Mentre in tutto il mondo si ricorda la Giornata internazionale contro l’Omofobia, la bifobia e la transfobia, in Italia -...

Quanto reggerà ancora il Governo? : Ogni giorno come fosse l'ultimo. “Governo alla resa dei conti” titola il Corriere della Sera in apertura di prima pagina. Ma è un'attesa che si ripete ormai da giorni. Tanto che il viceministro alle infrastrutture Rixi, leghista, in un'intervista sulle stesse colonne si lascia andare a questo sfogo: “Basta con questo Vietnam. I Cinque Stelle pensano che si possa governare così?” Vietnam, dunque guerriglia. Questo evoca il termine. Il giorno ...

Nel Governo si litiga ancora sui migranti : i "bei tempi" del caso Diciotti sono finiti : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è pronto a creare un nuovo caso politico intorno al salvataggio di 36 migranti al largo della Libia compiuto da una nave della nostra Marina militare. Stamattina, durante un comizio a Pesaro, è stato lo stesso ministro a dare notizia dell’operazione e a lancia

DiMartedì - sondaggio Pagnoncelli : c'è ancora vita per il Governo - Salvini e Di Maio spiazzati : Le continue liti nel governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, le inchieste su Armando Siri e ora anche sulle tangenti in Lombardia non fanno crollare le certezze degli elettori sul governo giallo-verde. Secondo il sondaggio illustrato in diretta da Nando Pagnoncelli ospite di Giovanni Floris a Di

Siri - Salvini : "Il Governo andrà avanti anche in caso di dimissioni - mi fido ancora di Conte" : Resta alta la tensione nella maggioranza sul caso Siri. Contegarantisce che non ci sarà alcuna conta in consiglio dei ministri mentre M5s insiste per le dimissioni. Il vicepremier leghista rassicura sulla tenuta dell'esecutivo. Nuovo fronte con il titolare della Difesa

Di Battista pronto a tornare - ancora - : «Se dopo le elezioni europee - dovesse saltare questo Governo - mi ricandiderei» : Le domande quindi passano alla politica interna del Movimento. Sulla leadership però Di Battista è chiaro, non ha alcuna intenzione tentare la scalata: «No, questo no. C'è Luigi Di Maio che è capo ...

Ci vorrà ancora un po’ per il Governo in Spagna : Devono vedersela Pedro Sanchez e Pablo Iglesias, ma è difficile che si decida qualcosa prima delle elezioni europee e amministrative di fine maggio

Alitalia - a due anni da commissariamento ancora nessuna soluzione. Governo verso una nuova proroga della scadenza : Due anni di attesa. Ma ancora non c’è una soluzione al caso Alitalia, finita in amministrazione straordinaria nel maggio 2017. Le Ferrovie dello Stato, candidate al salvataggio del vettore, hanno chiesto ai commissari e al Governo una nuova proroga rispetto alla scadenza dello scorso 30 aprile. Così probabilmente, la formalizzazione di un’offerta definitiva per il salvataggio dell’ex compagnia di bandiera non arriverà prima ...

Province - ancora scontro nel Governo. Salvini 'I 5S si mettano d accordo con se stessi'. Di Maio 'Le cose si fanno in due' : Il riferimento è alla viceministra dell'Economia M5s Laura Castelli, seduta al tavolo per la riforma degli enti locali, quando nella bozza è entrata la riesumazione delle Province, e convinta che ...

Governo - a poche ore dal cdm è ancora scontro Lega-M5s. Salvini 'Salva Roma fuori da dl crescita' : Cronaca Roma, lite alla stazione Termini fra due senza fissa dimora. La vittima: "Io accoltellato perché avevo crocifisso" di FLAMINIA SAVELLI Pure il 25 aprile è un ulteriore terreno di scontro. Di ...