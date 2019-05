Gli Stadio tornano con nuovo singolo | album e tour

Borriello ai tifosi : “Salvaguardiamo lo stadio denunciando Gli imbecilli” : Repubblica Napoli e Mattino riprendono oggi la notizia data in esclusiva ieri da Spazio Napoli relativa al furto dei faretti nei bagni della curva A. Sono 12 in tutto, 5 in un bagno e 7 in un altro, costano tra i 5 e i 7 euro l’uno. Sono stati rimossi lasciando i fili scoperti, cosa che ha provocato un corto circuito che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Il danno ammonta a poche centinaia di euro ma è uno sfregio che colpisce sia ...

BarzaGli esce e con Allegri finisce in lacrime : tributo grandioso dello stadio [VIDEO] : E’ il 60′ di Juventus-Atalanta. Allegri sostituisce Barzagli concedendogli una meritatissima standing ovation. Uno stadio intero applaude e intona cori e lui non trattiene le lacrime. Giro di campo, saluto ai tifosi e abbraccio finale con l’allenatore bianconero, anche lui visibilmente commosso. Non riesco a scrivere nulla… #JuveAtalanta #Barzagli #Allegri pic.twitter.com/v2a7KZuffU — Simone Vitali ...

Turchia : attentato allo stadio del Besiktas - ergastoli per 4 imputati [DETTAGli] : Un tribunale penale di Istanbul ha condannato a 47 ergastoli aggravati 4 imputati nel processo per l’attacco terroristico del dicembre 2016 che fece 47 vittime davanti allo stadio di calcio del Besiktas. Le condanne complessive emesse dai giudici nei confronti dei 27 imputati ammontano a 4.890 anni di carcere. Il doppio attacco bomba, rivendicato dagli estremisti curdi del Tak, prese di mira agenti di polizia in servizio al termine ...

Genoa. Gli ultrà torneranno allo stadio contro il CaGliari : I tifosi del Genoa abbonati della Gradinata Nord hanno deciso di tornare sabato al Luigi Ferraris per sostenere la squadra nella partita con il Cagliari. E’ quanto emerso nella riunione tenutasi nella sala chiamata del porto di Genova. La contestazione nei confronti di Enrico Preziosi, che era iniziata a fine aprile dopo la sconfitta nel derby di ritorno e aveva visto gli ultrà e l’Associazione dei Club Genoani rimanere fuori ...

Roma - Stadio di Domiziano : apre una mostra per insegnare l’Amore attraverso Gli antichi : Una mostra particolare apre oggi, martedì 14 maggio, i battenti a Roma. Si intitola ‘L’Arte dell’Amore non violento nell’antica Roma’, il luogo è lo Stadio di Domiziano e sarà aperta fino al 6 novembre 2019. Si tratta di un vero e proprio percorso attraverso l’arte con il tema dell’erotismo al centro di tutto, un percorso dedicato alle scuole e non solo. Un modo per insegnare attraverso gli antichi l’Amore e finalizzato a combattere episodi di ...

San Siro - Gli esperti : «Stadio senza rischi - il tremolio c’è sempre stato» : «Meno male che San Siro trema: è naturale in strutture simili. Sarebbe pericoloso il contrario». Il professor Alfredo Cigada, che guida il gruppo che analizza le oscillazioni di San Siro, spiega così alla Gazzetta dello Sport la situazione di San Siro. «C’è stato un effetto psicosi dopo la caduta del ponte Morandi. Ma chi viene […] L'articolo San Siro, gli esperti: «Stadio senza rischi, il tremolio c’è sempre stato» è stato ...

Nuovo stadio Atalanta - Gli ultimi dettaGli sulla costruzione dell’impianto : Si stanno per definire gli ultimi dettagli riguardanti la costruzione del Nuovo stadio dell’Atalanta. Sarà Maeg Costruzioni di Vazzola (Treviso), specializzata nelle grandi opere in acciaio a realizzare le strutture metalliche. L’impianto ospiterà 24mila spettatori e richiederà l’impiego di 3.480 tonnellate d’acciaio. Sempre a cura di Maeg è la realizzazione della componente strutturale dello stadio “Al ...

Nuovo stadio Chelsea - al vaGlio aree diverse da Stamford Bridge : Chelsea Nuovo stadio – E’ passato quasi un anno da quando il Chelsea ha deciso di sospendere i progetti per la costruzione del Nuovo Stamford Bridge. La sospensione della pianificazione potrebbe sarebbe arrivata anche a causa del mancato rilascio del visto al suo proprietario, l’oligarca russo Roman Abramovich. I piani iniziali prevedevano un investimento da […] L'articolo Nuovo stadio Chelsea, al vaglio aree diverse da Stamford ...

Pallotta : "Se i tifosi voGliono lo stadio devono sollecitare il Comune" : Se i tifosi vogliono lo stadio, devono sollecitare un intervento ". Il presidente della Roma, James Pallotta , chiama a raccolta i tifosi giallorossi per dare un'accelerazione allo stadio del club ...

Roma - Pallotta contro il Comune : 'Se i tifosi voGliono lo stadio devono sollecitare un intervento' : 'Ho inviato da Boston importanti membri dello stadio della Roma sperando in un progresso, ma al Comune erano troppo occupati per incontrarli. Forse un grande investimento e tanti nuovi posti di lavoro ...

Nardella ai Della Valle : «Gli alibi per lo stadio sono finiti» : Fiorentina nuovo stadio – Lo scorso 6 maggio è scaduto «il termine che si è data la stessa Fiorentina» per la presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio. «Se ho sentito recentemente i Della Valle su questo argomento? In questi ultimi giorni, settimane e mesi non sono stato chiamato da nessuno». A parlare è il […] L'articolo NarDella ai Della Valle: «Gli alibi per lo stadio sono finiti» è stato realizzato da Calcio e ...

Fiorentina - protesta tifosi : via Gli striscioni dallo stadio : Via gli striscioni dallo stadio: è l’iniziativa decisa dal Centro di coordinamento viola club per contestare la Fiorentina e la sua proprietà. “Dopo la semifinale di Coppa Italia persa con l’Atalanta abbiamo volutamente atteso qualche giorno affinché la società facesse la dovuta chiarezza – spiega una nota ufficiale – sulle decisioni per rifondare il comparto tecnico sportivo ed evitare così per la quarta ...

De Siervo : “L’Atalanta coniuga Gli investimenti sullo stadio con i risultati” : L’Amministratore della Lega Serie A Luigi De Siervo in partenza per Madrid, dove domani parteciperà all’incontro tra le Leghe Europee per discutere del futuro delle Coppe, ha parlato dell’Atalanta: “Il rinnovamento degli stadi italiani lo considero un passo fondamentale per il rilancio del nostro calcio e l’Atalanta sta dimostrando come sia possibile coniugare l’investimento nelle strutture con i ...

Gazzetta : Gli striscioni per Noemi - anche dentro lo stadio c’è coscienza che quella non è civiltà : Napoli-Cagliari doveva essere una partita senza nulla da dire e invece ha parlato di un Lorenzo Insigne ritrovato e pieno di voglia di fare. Lorenzo fa pace con la sua gente («abbiamo chiarito, ora aspetto di incontrare il presidente per firmare il prolungamento di contratto», dirà a fine gara) e regala al Napoli il gol vittoria che vale il secondo posto aritmetico. Conferma Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Ma Napoli-Cagliari ha fatto ...